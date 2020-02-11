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Украина

Призыв в армию с 18 лет: в Минобороны сделали важное уточнение

8:12 11 февраля 2020 97
Андрей Загороднюк
Инф. «ФАКТОВ»

В Минобороны планируют со временем создать военный электронный билет и не собираются рассылать повестки призывникам через мобильное приложение «Дія», которое недавно запустили в Украине.

Об этом в эфире «Свободы слова» заявил министр обороны Андрей Загороднюк, рассказавший также о призыве на срочную воинскую службу юношей 18−19 лет. По его словам, Кабмин планирует утвердить нормативный акт, которым будет урегулирован этот вопрос. При этом он пообещал, что молодые люди из этой возрастной категории будут служить, если на то будет их письменное заявление.

«Я уже подписал и передал на согласование в Кабмин распоряжение, где будет четко указано, что только по письменному заявлению в 18−19 лет», — отметил он и добавил, что никакого обязательного призыва с 18 лет не будет, и что солдаты срочной службы не будут направляться в зону проведения операции Объединенных сил.

Также Андрей Загороднюк пообещал отменить незаконную практику отлова юношей призывного возраста на улицах и в развлекательных заведениях, что особо часто практикуется в больших городах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в январе этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому призыву в армию подлежат молодые люди, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, а также не достигшие 27-летия и не имеющие права на освобождение или отсрочку от призыва.


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