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Украина

Приложение "Дія": как его скачать и какие сервисы уже доступны

9:42 7 февраля 2020 465
Мобильный телефон
Инф. «ФАКТОВ»

Мобильное приложение «Дія», запущенное в Украине 6 февраля, доступно в App Store (https://apple.co/2uph1gb) и Google Play (https://bit.ly/31FQmIx).

В приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, а уже весной этого года можно будет оцифровать свою ID-карту и заграничный биометрический паспорт.

Как сообщают в Министерстве внутренних дел, с электронным паспортом можно будет путешествовать на поездах и самолетах, обслуживаться в больницах, проводить банковские операции и получать административные услуги.

В правительстве анонсируют, что в этом году приложение «Дія» позволит украинцам получать 50 основных услуг, а до 2024 года — все госуслуги.


Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на ID-картах, которые приходят на смену обычным общегражданским паспортам в виде книжечки, появилась новая опция — квалифицированная электронная подпись (КЭП). Ее можно бесплатно установить как на ранее полученных документах, так и оформляемых. Срок действия КЭП — два года.

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