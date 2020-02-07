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Приложение "Дія": как его скачать и какие сервисы уже доступны
Мобильное приложение «Дія», запущенное в Украине 6 февраля, доступно в App Store (https://apple.co/2uph1gb) и Google Play (https://bit.ly/31FQmIx).
В приложении доступны водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, а уже весной этого года можно будет оцифровать свою ID-карту и заграничный биометрический паспорт.
Как сообщают в Министерстве внутренних дел, с электронным паспортом можно будет путешествовать на поездах и самолетах, обслуживаться в больницах, проводить банковские операции и получать административные услуги.
В правительстве анонсируют, что в этом году приложение «Дія» позволит украинцам получать 50 основных услуг, а до 2024 года — все госуслуги.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на ID-картах, которые приходят на смену обычным общегражданским паспортам в виде книжечки, появилась новая опция — квалифицированная электронная подпись (КЭП). Ее можно бесплатно установить как на ранее полученных документах, так и оформляемых. Срок действия КЭП — два года.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».