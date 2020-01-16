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Украина

Призыв в армию 2020: Зеленский утвердил сроки

12:47 16 января 2020 269
военные
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский установил время призыва на срочную военную службу в 2020 году. Об этом говорится на официальной странице главы государства.

Весенний призыв в Вооруженные силы пройдет в апреле-июне 2020 года, осенний — в октябре-декабре 2020.

Призывать будут пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 18 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу.

Президент поручил Кабмину определить численность граждан Украины, подлежащих призыву и объемы расходов для проведения этих мероприятий.

Этим же указом Зеленский определил сроки увольнения в запас: апрель-июнь и октябрь — декабрь 2020 года.

Напомним, во время осенней призывной кампании 2019 года в ВСУ, Нацгвардию, Госпогранслужбу и Госспецслужбу транспорта было призвано 15 200 человек.

Как сообщали «ФАКТЫ», министр обороны Андрей Загороднюк анонсировал переход на контрактную армию.

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