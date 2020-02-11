В 25 лет умер актер из фильма «Моя ужасная няня» (фото, видео)

Шоу-бизнес

В возрасте 25 лет умер британский актер и ученый Рафаэль Коулман. Он прославился в детстве ролью Эрика Брауна в фильме 2005-го года «Моя ужасная няня» — о няне-волшебнице, с Эммой Томпсон и Колином Фертом. Снимался также в ряде других фильмов — в том числе картине «Четвертый вид» с Миллой Йовович. В 2010 году на Фестивале британского независимого кино он был признан лучшим молодым актером года. Позже Рафаэль решил завершить актерскую карьеру, занявшись учебой. Он получил диплом биолога и ездил по миру, работая по специальности. Около года жил в джунглях Коста-Рики, шесть месяцев — в Индонезии.

Причина смерти Коулмана не называется. Отчим Карстен Йенсен, который воспитывал Рафаэля с шести лет, сообщил в соцсетях, что у его пасынка не было проблем со здоровьем. Он умер внезапно — «во время путешествия».

Коулман занимал активную гражданскую позицию. Часто принимал участие в различных акциях протеста, после чего его не раз арестовывали. Так, в апреле он должен был предстать перед судом за то, что разрисовал красной краской посольство Бразилии, протестуя против уничтожения лесов Амазонии. Моодой человек собирался отказаться от слуг адвоката и планировал защищать себя сам.

Кадр из фильма "Моя ужасная няня". Рафаэль - справа.

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