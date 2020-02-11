Максим Степанов: «Суд признал незаконным увольнение Ройтбурда облсоветом — так и должно быть»

Украина

Приморский суд Одессы признал незаконным увольнение известного художника Александра Ройтбурда с должности руководителя худмузея. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший губернатор Одесской области Максим Степанов.

«Суд признал незаконным решение облсовета о снятии Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея. Александр Ройтбурд, друг мой, поздравляю! Так и должно быть, — отметил в своем посте политик и добавил: — Игорь Степанов, брат, ты, как всегда, на высоте».



Напомним, 4 сентября Одесский областной совет досрочно расторгнул контракт с директором Одесского художественного музея. Ройтбурд это решение обжаловал. Поддержал его в этом экс-председатель ОГА Максим Степанов. Так адвокатом художника по делу стал его брат — Игорь Степанов.



Сам же Ройтбурд во время последнего заседания отметил: «Я не хочу войн с областным советом, я хочу, чтобы решение суда стало основанием для установления нормальных отношений». Художник настаивал также на возмещении ему заработной платы за время вынужденного отсутствия на работе, однако суд эти требования отклонил, ограничившись взысканием с облсовета судебного сбора в размере 840 гривен.



Отметим, известный художник Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора ОХМ в конце 2017 года, однако депутаты областного совета выступили против и не проголосовали за его кандидатуру. Тогда в конфликт вмешался председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов и лично назначил Ройтбурда директором художественного музея.



Напомним, ранее Максим Степанов предложил «медицинским реформаторам» сначала провести полный аудит отрасли.

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