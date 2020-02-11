24.29 / 24.52 26.48 / 26.87
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Максим Степанов: «Суд признал незаконным увольнение Ройтбурда облсоветом — так и должно быть»

10:19 11 февраля 2020 38
Максим Степанов
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Приморский суд Одессы признал незаконным увольнение известного художника Александра Ройтбурда с должности руководителя худмузея. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший губернатор Одесской области Максим Степанов.

«Суд признал незаконным решение облсовета о снятии Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея. Александр Ройтбурд, друг мой, поздравляю! Так и должно быть, — отметил в своем посте политик и добавил: — Игорь Степанов, брат, ты, как всегда, на высоте».

Напомним, 4 сентября Одесский областной совет досрочно расторгнул контракт с директором Одесского художественного музея. Ройтбурд это решение обжаловал. Поддержал его в этом экс-председатель ОГА Максим Степанов. Так адвокатом художника по делу стал его брат — Игорь Степанов.

Сам же Ройтбурд во время последнего заседания отметил: «Я не хочу войн с областным советом, я хочу, чтобы решение суда стало основанием для установления нормальных отношений». Художник настаивал также на возмещении ему заработной платы за время вынужденного отсутствия на работе, однако суд эти требования отклонил, ограничившись взысканием с облсовета судебного сбора в размере 840 гривен.

Отметим, известный художник Александр Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора ОХМ в конце 2017 года, однако депутаты областного совета выступили против и не проголосовали за его кандидатуру. Тогда в конфликт вмешался председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов и лично назначил Ройтбурда директором художественного музея.

Напомним, ранее Максим Степанов предложил «медицинским реформаторам» сначала провести полный аудит отрасли.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алла Мазур

Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Анна Кошмал

Анна Кошмал вернулась в сериал "Сваты": появились первые фото и видео со съемок нового сезона

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной

Довела до анорексии: сбежавшая дочь Успенской обрушилась с новыми обвинениями

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер