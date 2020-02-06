11 февраля 2020

История 1005-я. Болезненная… Сегодня во многих странах отмечается Всемирный день больного. И я, кстати, многое мог бы рассказать вам о нём. Начиная с появления этой традиции много веков назад, когда во французском местечке Лурд произошло явление Богоматери, исцелившей страждущих и став для узнавших об этом символом спасительницы больных. И заканчивая словами Папы Римского Иоанна Павла II, призвавшего в 1992 году отмечать этот день регулярно, дабы дать почувствовать обществу и всем верующим необходимость обеспечения лучшего ухода за больными и немощными и тем самым облегчить их страдания. Но, пожалуй, не стану нагружать вас, друзья мои, долгими экскурсами в историю. Лучше остановлюсь на том, что и без того понятно каждому из нас, хотя бы однажды перенесшему физические страдания.

Знаете, лет 20 назад была у меня такая (затянувшаяся на несколько лет) полоса в жизни, когда проблемы, связанные со здоровьем, буквально одна за другой посыпались на мою головушку. То во время игры в футбол из-за попадания мяча в лицо пришлось пройти через многоразовое ''припаивание''лазером сетчатки на обеих глазах. То после автокатастрофы целый год носил в левом предплечье пластину, на которой 9 шурупами были закреплены обломки костей. То, опять же во время игры в футбол, разрыв крестовидной связки привёл к очередной операции. А то и вовсе, обратившись к стоматологам с просьбой вырвать, извините за выражение, зуб (восьмой, сложный!), получил перелом челюсти, после которого 42 дня ходил с зашитым металлической шиной ртом…

Короче говоря, пришлось мне, человеку, ужасно не терпящему хождения по врачам, на протяжении нескольких лет едва ли не вылазить из больничных палат. Было такое дело… Слава Богу, прошло. Оставив в душе на удивление тёплые воспоминания. Да-да, именно в то время для меня как-то яснее и очевиднее стали многие вещи, характеризующие отношения не столько между больными и докторами, сколько между людьми, чьё искреннее сочувствие к твоим бедам проявилось проявилось неожиданно просто и понятно. Да вообще многое тогда проявилось. И запомнилось. Навсегда.

В связи с этим решил рассказать вам одну короткую, но весьма поучительную историю. Лежали в больничной палате два человека. Лечение было долгим и мучительным. Тот, которому повезло лежать возле окна, постоянно рассказывал соседу о происходившем на улице — о птичках, прилетавших на подоконник, о цветах, распустившихся на больших клумбах, мимо которых спешили куда-то по своим делам нарядные люди, о белочке, недавно поселившейся на большом дереве… А второй больной, неподвижно лежавший возле двери, слушая всё это, с обидой думал: повезло же другому видеть красивую жизнь за окном в то время, как он вынужден упираться взглядом в белую больничную стену.

Однажды больному у окна стало так плохо, что он отчаянно протянул руку, словно прося своего соседа нажать на кнопку вызова, находившуюся как раз возле него. Сделать это было легче лёгкого. Но внезапно захлестнувшая обида не позволила человеку вызвать врачей… На следующий день больного по его просьбе перенесли на освободившуюся кровать возле окна. Поправив чистое бельё у изголовья кровати, медсестра собиралась уже уходить, когда вдруг больной, оставшийся теперь в палате один, остановил её испуганным вопросом:

- А где же клумбы с цветами? Где же птицы и забавная белочка на большом дереве, о которых так часто рассказывал сосед? Окно ведь упирается в глухую стену другого здания! Выходит, он меня обманывал?!

- Нет, — возразила сестричка. — Он не обманывал вас. Он старался вас таким образом приободрить, вселяя веру в то, что таким образом вы быстрее пойдёте на поправку. Кстати, видеть он не мог вообще. Потому что был слепым…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.