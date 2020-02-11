- 11:30 Эпидемия коронавируса: в Украине проверяют пять человек
- 11:19 Мокрый снег, ветер, скачки давления: синоптик огорчила прогнозом на 12 февраля
- 11:16 Салат «Тиффани» и панна-котта: легкие рецепты на Валентинов день
- 11:06 Какая нежность: Виторган показал романтичное фото с возлюбленной Нино
- 11:05 В Киеве станцию метро "Дорогожичи" хотят переименовать в "Бабий Яр": что об этом известно
- 11:04 Советник премьера Голик рассказал, как в днепровской больнице имени Руднева спасли жизнь ребенка
- 10:55 Удалили легкое: в России сообщили о страшной болезни знаменитой актрисы
- 10:54 «Это что за безумие?» Савченко взорвала сеть видео купания в океане
- 10:44 США выделят внушительную сумму на борьбу с Россией
- 10:23 Новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела
- 10:21 Без паники: Повалий объяснила, почему оказалась в инвалидном кресле
- 10:19 Максим Степанов: «Суд признал незаконным увольнение Ройтбурда облсоветом — так и должно быть»
«Это что за безумие?» Савченко взорвала сеть видео купания в океане
Не сумевшая пробиться в Верховную Раду IX созыва Надежда Савченко совершила экстремальное путешествие к побережью Северного Ледовитого океана.
На опубликованном в Facebook видео она показала, как пыталась искупаться в ледяной воде.
«Если ты на краю света, то не теряй момент! Северный Ледовитый океан», — прокомментировала свою попытку Савченко.
Пользователи соцсети не оставили видео без внимания. Большинство назвали такое поведение наразумным.
«Непонятно, для чего это. Что она сильный человек, мы и так знаем. Я считаю, что лезть в воду в шторм, как минимум неразумно», — написала тезка экс-депутата Надя Лон.
«Я б побоялась так, если честно, слишком могучие волны, к тому же холодные. Не всем такое под силу, что тут скажешь», — отметила Надя Врочинская.
А Юрий Ярошенко, просмотрев видео, сделал вывод, что экс-нардеп до сих пор пытается себе что-то доказать.
«Смелая, но неразумно. Еще и до сих пор себе доказывать что-то», — написал он.
Вторит ему и Алексей Щербаков, который напоминает, что подобные выходки могут стоить жизни.
Нашлись и те, кому поступок экс-нардепа пришелся по душе.
Напомним, после проигрыша на выборах Савченко показательно сожгла собственные агитматериалы.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.