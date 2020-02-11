Общество и люди

«Это что за безумие?» Савченко взорвала сеть видео купания в океане

Не сумевшая пробиться в Верховную Раду IX созыва Надежда Савченко совершила экстремальное путешествие к побережью Северного Ледовитого океана.

На опубликованном в Facebook видео она показала, как пыталась искупаться в ледяной воде.

«Если ты на краю света, то не теряй момент! Северный Ледовитый океан», — прокомментировала свою попытку Савченко.

Пользователи соцсети не оставили видео без внимания. Большинство назвали такое поведение наразумным.

«Непонятно, для чего это. Что она сильный человек, мы и так знаем. Я считаю, что лезть в воду в шторм, как минимум неразумно», — написала тезка экс-депутата Надя Лон.

«Я б побоялась так, если честно, слишком могучие волны, к тому же холодные. Не всем такое под силу, что тут скажешь», — отметила Надя Врочинская.

А Юрий Ярошенко, просмотрев видео, сделал вывод, что экс-нардеп до сих пор пытается себе что-то доказать.

«Смелая, но неразумно. Еще и до сих пор себе доказывать что-то», — написал он.

Вторит ему и Алексей Щербаков, который напоминает, что подобные выходки могут стоить жизни.

Нашлись и те, кому поступок экс-нардепа пришелся по душе.

Напомним, после проигрыша на выборах Савченко показательно сожгла собственные агитматериалы.

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