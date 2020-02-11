Эпидемия коронавируса: в Украине проверяют пять человек

Украина

В Украине на наличие коронавируса проверяются пять человек. Об этом на брифинге заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. Напомним, ранее стало известно о помещении в карантин студентов из Китая в Сумах.

По ее словам, все они недавно вернулись из Китая.

«На сегодня есть три таких человека, которые вернулись из Китая и обратились за помощью … и еще два контактных лица. То есть всего пятеро человек, которых ми проверяем на наличие коронавируса», — объяснила министр.

Кроме того, в МОЗ объявили о решении отложить эвакуацию граждан Украины из китайской провинции Хубэй в связи со вспышкой коронавируса. Дата будет определена после того, как все желающие покинуть Китай подпишут форму информированного согласия,

По ее словам, на данный момент в охваченной коронавирусом провинции Китая находятся около 80 украинцев, но только 50 из которых подписали необходимые для эвакуации документы.

«Подготовили форму информированного согласия, которое нужно подписать для того чтобы зайти на борт (самолета. Ред.) и быть эвакуированными. Только после подписания этого согласия, мы можем понимать, сколько человек будут эвакуированы, и сможем говорить о дне», — сказала министр на брифинге.

Кроме того, еще изучаются возможности медицинских учреждений, которые могут быть готовы обеспечить безопасность и защиту всего населения от возможного распространения вируса.

Ранее планировалось, что украинские граждане будут эвакуированы из китайской провинции Хубэй в связи со вспышкой коронавируса во вторник, 11 февраля 2020 года. Их планировали содержать на двухнедельном карантине в двух санаторных учреждениях Киевской области.



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