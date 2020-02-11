Политика

С кем я работаю и кому доверяю — это разные вопросы: Зеленский о своих подчиненных

Президент Владимир Зеленский намекнул на отставку главы своего Офиса Андрея Богдана за несколько дней до подписания указа. Это произошло в интервью главы государства генеральному директору агентства «Интерфакс-Украина» Александру Мартыненко.

Журналист провел с Зеленским один рабочий день, видео появилось на страничках Офиса президента и Владимира Зеленского.

Среди прочего Мартыненко задал президенту вопрос, как он избегает управления государством в ручном режиме и кому доверяет, в т. ч. из тех, с кем давно работает.

В ответ тот сказал, что Офисе президента у него есть два-три человека, с которыми он давно знаком и работает.

«Но это разные вопросы — с кем я работаю и кому доверяю», — подчеркнул Владимир Зеленский и дал понять, что его доверие очень сложно заслужить.

Напомним, накануне своего назначения новый глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал об «уважительных отношениях» со своим предшественником.

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