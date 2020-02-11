24.27 / 24.50 26.44 / 26.84
Киев: +6
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Политика

С кем я работаю и кому доверяю — это разные вопросы: Зеленский о своих подчиненных

12:14 11 февраля 2020 284
Президент Зеленский
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Владимир Зеленский намекнул на отставку главы своего Офиса Андрея Богдана за несколько дней до подписания указа. Это произошло в интервью главы государства генеральному директору агентства «Интерфакс-Украина» Александру Мартыненко.

Журналист провел с Зеленским один рабочий день, видео появилось на страничках Офиса президента и Владимира Зеленского.

Среди прочего Мартыненко задал президенту вопрос, как он избегает управления государством в ручном режиме и кому доверяет, в т. ч. из тех, с кем давно работает.

В ответ тот сказал, что Офисе президента у него есть два-три человека, с которыми он давно знаком и работает.

«Но это разные вопросы — с кем я работаю и кому доверяю», — подчеркнул Владимир Зеленский и дал понять, что его доверие очень сложно заслужить.

Напомним, накануне своего назначения новый глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал об «уважительных отношениях» со своим предшественником.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Алла Мазур

Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Анна Кошмал

Анна Кошмал вернулась в сериал "Сваты": появились первые фото и видео со съемок нового сезона

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной

Довела до анорексии: сбежавшая дочь Успенской обрушилась с новыми обвинениями

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер