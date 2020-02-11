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Есть Богдан или нет — без разницы. Главный ресурс по-прежнему... ухо президента, — блогер
Украинский блогер и политолог Михаил Подоляк прокомментировал в Facebook отставку главы Офиса президента Андрея Богдана, отметив, что команды у главы государства «в принципе и не было».
«распад команды)…
В принципе ее и не было). Была (впрочем, и сейчас есть) сборная солянка, в которой собралось «каждой, простите, твари по паре». Но такая уж наша вечная сладкая песня. Короче, практически каждая условная группа влияния, каждый наш славный кланчик (даже те, о которых мы раньше и не догадывались) делегировал в «солянку» своего уполномоченного представителя. Поэтому все и выглядит нынче так, будто имеем в качестве власти яркую банку пауков — все грызутся, кусаются и зло плюются ядом…
…Андрей Богдан уже пару месяцев назад выпал из актуальной повестки. Нет, он, конечно, по-прежнему решал, заводил, составлял, шептал, требовал и иногда угрожал. Но уже без доверия и гарантии. А после… После очередной приятной беседы с Юным Папой написал очередное заявление об отставке, выдал сакраментальное в кругу своих — «теперь каждый сам за себя». И по итогу получил отличное отставное напутствие из уст самого Зеленского: «До свиданья, друг». Первая громкая отставка таки свершилась. Что окончательно доказало нам и без того очевидное: внутренняя грызня всегда у нас самая запойная, феерическая и… бесконечная…
…Впрочем, изначально ведь очевидно было, что «соляночная команда ВА» не имела никаких общих целей, представлений, стратегий. Спешно собрались в одном месте, поулыбались друг другу и высоко залетели. Ребята были по-особенному влюблены сами в себя и в свою победу. И считали, что кто-то будет всё решать, а они просто могут наслаждаться Чемпионством. Чуть позже они, конечно, распробовали вкус крутизны настоящих властных возможностей. И, соответственно, быстро втянулись в традиционные кулуарные игры: взаимное уничтожение, подсиживание, взятие под контроль президентского уха, расстановку собственных смотрящих по вертикали, выдавливание ситуативных союзников, обливание грязью в анонимных медиа друг друга.
…Очевидно также, что система на сегодняшний день разбалансирована. Или даже вовсе не построена. Нет единоначалия. Нет строгости принятия решений. Нет жесткости. Прочие игроки как бы чувствуют слабость этой команды и потому наглеют. И просто ждут)… Есть Богдан или его уже нет — принципиально это ничего не меняет. Андрей Иосифович ничем не управлял. Не будет ничем управлять и его сменщик — Андрей Борисович Ермак. Все останется без изменений. Разве что стеба меньше будет. Да и нечему меняться. Ведь главным ресурсом по-прежнему останется… ухо президента. Если «ухо» тебе доверяет, значит, ты запросто можешь решить кадровый вопрос или пролоббировать свои (даже безумные) инициативы. Если же «ухо» для тебя закрыто, значит, ты просто перекладываешь бумажки на столе и царапаешь мелом на доске «скукотища!» — написал в Facebook Подоляк.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что во вторник, 11 февраля, вместо Андрея Богдана Офис президента возглавил Андрей Ермак. Про его словам, сначала он выполнял разные задачи в президентском офисе, затем у него появилось конкретное направление — международные отношения. Президент поручал Ермаку также вести переговоры с Кремлем об обмене пленными.
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