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Похудевшая на 45 килограммов Адель перепугала фанатов (фото)
Британская певица Адель продолжает худеть рекордными темпами. Она уже постройнела настолько, что ее новый облик начал пугать фанатов. В сеть попало фото, сделанное на вечеринке после вручения премии «Оскар». 31-летняя поп-звезда, которая позировала в обтягивающем фигуру платье леопардовой расцветки рядом с польской телеведущей Кингой Русин, выглядела чересчур изможденной. Адель сбросила уже в общей сложности почти 45 килограммов и стала совершенно не похожей на саму себя.
Кинга, выложившее это фото в Instagram, говорит, что сама сначала не узнала звезду, вступив с ней в разговор об обуви. «Мы говорили и смеялись — до тех пор, пока она не назвала свое имя», — рассказала шокированная полька.
Мнения в соцсетях по поводу фигуры звезды разделились. Одни считают, что Адель молодец, что решила за себя взяться, и что она прекрасно выглядит. Другие уверены, что ей больше к лицу быть немного полнее. А кто-то считает, что она утратила свою индивидуальность, пойдя на поводу у моды.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в результате развода муж Адель может отсудить у нее 90 миллионов долларов.
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В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».