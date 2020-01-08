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Стиль жизни

Певица Адель похудела до неузнаваемости, сбросив 20 килограммов (фото)

10:37 8 января 2020 204
Похудевшая Адель
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Британская певица Адель, известная своими пышными формами, похудела практически до неузнаваемости. Она показала прекрасный результат уже в октябре прошлого года. А теперь постройнела еще больше. По сообщениям СМИ, звезда сбросила более 19 килограммов. Свою новую стройную фигуру счастливая Адель засветила на Карибах, где она отдыхает с друзьями.

Как сообщает издание Daily Mail, своим похудением Адель «на 90 процентов» обязана диете, так как она не слишком любит тренировки.

31-летняя поп-звезда резко сократила употребление сахара. Она также придерживается так называемой сиртфуд-диеты, поклонницами которой являются также мать и сестра Кейт Миддлтон. Эта система питания предполагает включение в рацион продуктов, богатых антиоксидантом ресвератролом. Это грецкие орехи, финики, яблоки, цитрусовые, черный шоколад, гречка, капуста кале, черника, клубника, петрушка, руккола. Предполагается, что такой режим питания активизирует белки-сиртуины, что улучшает обмен веществ в организме и помогает бороться со старением.

Тем не менее физические упражнения тоже сыграли свою роль. Певица предпочитала пилатес — укрепляющие мышцы упражнения в медленном темпе, без перенапряжений. А также тренировалась по системе популярного фитнес-гуру Джо Уикса, используя его видео-тренировки и занимаясь на дому.

После развода с мужем Саймоном Конеки Адель серьезно взялась за себя, пошутив: «Раньше я плакала, теперь потею».

Адель была известна пышными формами

Ранее «ФАКТЫ» писали. что Адель встречается с темнокожим рэпером Скептой.

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