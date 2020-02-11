Спорт

Потратил 78 млн евро и сбежал: чемпион мира по футболу Клинсманн стал безработным

Чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Германии, экс-форвард «Баварии» Юрген Клинсманн шокировал футбольный мир неожиданной отставкой с поста главного тренера берлинской «Герты». Все бы ничего, но 55-летний специалист проработал с командой всего два с половиной месяца и во время зимней паузы потратил на покупку новых футболистов больше всех в Европе — 78 млн евро.

«Как главный тренер, я нуждаюсь в доверии. Сплоченность и концентрация — наиболее важные элементы работы, особенно когда речь идет о борьбе за выживание. Если эти факторы не гарантируются, то я не могу раскрыть свой тренерский потенциал и выполнить свою работу. После долгих раздумий я решил подать в отставку с поста главного тренера „Герты“ и вернуться к своей изначальной долгосрочной роли в наблюдательном совете», — написал Юрген Клинсманн в своем Facebook утром 11 февраля.

В «Герте» подтвердили отставку тренера и очень удивились поступку Клинсманна.

«Мы были удивлены тем, как развивались события сегодня утром. Особенно после доверительного сотрудничества по кадровым решениям в зимнее трансферное окно, которое получилось для „Герты“ насыщенным. Учитывая это, ничто не предвещало такого развития событий. Мы будем информировать по мере появления новостей», — приводятся слова исполнительного директора «Герты» Михаэля Преца официальный сайт клуба.

Отметим, что «Герта» с 23 очками занимает в турнирной таблице бундеслиги 14-е место, находясь в 6 пунктах от зоны вылета.

Напомним, что за годы звездной карьеры Юрген Клинсманн выступал за «Штутгарт», «Интер», «Монако», «Тоттенхэм», «Баварию» и «Сампдорию». Забивной форвард — чемпион мира, обладатель полного комплекта наград чемпионатов Европы, двукратный триумфатор Кубка УЕФА, а также футболист года в Германии (дважды) и Англии. В 108 матчах за сборную Германии он забил 47 мячей.

До прихода в «Герту» специалист тренировал сборные Германии и США, а также «Баварию». Его сын Джонатан — голкипер сборной США.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Барселона» впервые с 2003 года уволила тренера в разгар сезона.

Фото Twitter ФК «Герта»

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