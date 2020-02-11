24.28 / 24.51 26.46 / 26.85
Киев: +7
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Важный символ": Зеленский озвучил сроки проведения выборов на неподконтрольном Донбассе

14:49 11 февраля 2020 364
«Важный символ»: Зеленский озвучил сроки проведения выборов на неподконтрольном Донбассе
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что у него «есть ощущение» возможности проведения выборов на Донбассе ближайшей осенью, одновременно с местными выборами во всей стране. Об этом он заявил в интервью главному редактору агентства «Интерфакс-Украина» Александру Мартыненко.

При этом глава государства подчеркнул, что «местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют страну».

«Это важный для меня символ», — сказал он.

В то же время, условием проведения выборов, по словам президента, является завершение там военных действий и полный вывод иностранных вооруженных формирований.

Напомним, в России назвали одним из условий проведения нового саммита «нормандской четверки» в Берлине согласование «всех правовых аспектов особого статуса Донбасса».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Петр Чернышев с дочерью

Тает на глазах: последние фото мужа больной раком Заворотнюк ужаснули сеть

Алла Мазур

Онкобольная Алла Мазур выступила с новым заявлением

Любовь Успенская с дочерью Татьяной Плаксиной

Довела до анорексии: сбежавшая дочь Успенской обрушилась с новыми обвинениями

Анна Кошмал

Анна Кошмал вернулась в сериал "Сваты": появились первые фото и видео со съемок нового сезона

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер