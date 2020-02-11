- 15:18 Дело Головина: экс–начальнику полиции Одесской области отказались возвращать более полумиллиона гривен
- 15:09 Продуктовые ярмарки в Киеве 11–16 февраля: названы адреса
- 15:09 Богдан подал в отставку: вскрылась важная деталь о смене главы ОП
- 15:00 Резал людей ради видео: в Днепре поймали 19-летнего маньяка
- 14:53 Под Херсоном столкнулись автобус и легковушка: есть жертвы
- 14:49 "Важный символ": Зеленский озвучил сроки проведения выборов на неподконтрольном Донбассе
- 14:38 Личность погибшей в Одессе обнаженной женщины установлена
- 14:34 "Мы не можем просто печатать деньги": Зеленский рассказал, ждать ли повышения пенсий
- 14:31 Все хуже и хуже: еще один район Киева пополнил список самых гриппующих
- 14:31 Кейт Миддлтон в синем, Камилла – в зеленом: две королевские пары вышли в свет вместе
- 14:30 «Куда деньги на лечение отправлять?» В сети не поняли танец Насти Каменских
- 14:14 В Польше ищут молодчиков, избивших граждан Украины, Беларуси и России
"Важный символ": Зеленский озвучил сроки проведения выборов на неподконтрольном Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский признался, что у него «есть ощущение» возможности проведения выборов на Донбассе ближайшей осенью, одновременно с местными выборами во всей стране. Об этом он заявил в интервью главному редактору агентства «Интерфакс-Украина» Александру Мартыненко.
При этом глава государства подчеркнул, что «местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют страну».
«Это важный для меня символ», — сказал он.
В то же время, условием проведения выборов, по словам президента, является завершение там военных действий и полный вывод иностранных вооруженных формирований.
Напомним, в России назвали одним из условий проведения нового саммита «нормандской четверки» в Берлине согласование «всех правовых аспектов особого статуса Донбасса».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!