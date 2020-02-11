Украина

"Важный символ": Зеленский озвучил сроки проведения выборов на неподконтрольном Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что у него «есть ощущение» возможности проведения выборов на Донбассе ближайшей осенью, одновременно с местными выборами во всей стране. Об этом он заявил в интервью главному редактору агентства «Интерфакс-Украина» Александру Мартыненко.

При этом глава государства подчеркнул, что «местные выборы, которые проходят одновременно по всей стране, объединяют страну».

«Это важный для меня символ», — сказал он.

В то же время, условием проведения выборов, по словам президента, является завершение там военных действий и полный вывод иностранных вооруженных формирований.

Напомним, в России назвали одним из условий проведения нового саммита «нормандской четверки» в Берлине согласование «всех правовых аспектов особого статуса Донбасса».

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