Резал людей ради видео: в Днепре поймали 19-летнего маньяка

Происшествия

В Днепре задержали преступника, который нападал на прохожих, бил их, резал ножом и при этом снимал происходящее на видео. На видео, которые он размещал в специально созданном Telegram-канале, 19-летний маньяк (именно так его уже назвали местные СМИ) наносил своим жертвам удары ножом и призывал подписчиков убивать людей. Жестокие сцены насилия на видеороликах сопровождались соответствующей музыкой и текстом: «Заставь их страдать!» «Убивай!» «Ломай им ноги!» Преступник явно гордился своими действиями и призывал «чистить улицы» от «неправильных», на его взгляд, людей.

Его жертвами становились случайные прохожие, которых прежде он никогда не видел. Преступник нападал на людей не в одиночку: он каждый раз был с сообщниками, которые менялись. Сейчас следствию известно как минимум о пяти нападениях, в результате которых пострадали семь человек.

- Иногда они нападали сразу на нескольких человек, — рассказал «ФАКТАМ» заместитель руководителя Днепропетровской местной прокуратуры № 3 Александр Карпенко. - Так было, например, 27 декабря 2019 года, когда задержанный вместе со своими подельниками напал на двух мужчин на Сичеславской набережной в Днепре. Мужчины стояли и разговаривали, и внезапно их начали избивать. Угрожая ножом, злоумышленники завладели имуществом своих жертв: деньгами, мобильным телефоном и другими гаджетами. После чего одному из потерпевших нанесли несколько ножевых ранений. Мужчину чуть не убили.

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Все это один из нападавших сам снимал на камеру мобильного телефона, после чего смонтировал видео и выложил его на Telegram-канале. Сложно сказать, с какой целью он это делал. Когда его задержали, он сказал, что у него «случилось помутнение рассудка». Как таковых объяснений сотрудники полиции от него не получили. Зато стало известно, что это уже не первый случай, когда он и его подельники (члены группировки все время менялись) напали на людей. Еще четыре нападения, о которых нам стало известно, происходили в разных районах Днепра.

- Этот человек чуть меня не убил! — рассказал «ФАКТАМ» житель Днепра Дмитрий. — Восемь ножевых ранений. Он бил меня ножом в спину, пробил легкое. К счастью, меня быстро отвезли в больницу и прооперировали. Врачи сказали, что я родился в рубашке- каким-то чудом нож не задел другие жизненно важные органы. В одной руке преступник держал нож, которым наносил мне удары, а в другой — телефон с включенной камерой. Он снимал это зверство на камеру и потом сам выложил видео в Telegram. Не знаю, маньяк он или просто сумасшедший. Но, судя по видео, он гордится тем, что сделал.

— Вы раньше видели этого человека?

— Нет. Никогда его не встречал. Он напал на меня и моего товарища поздно вечером, когда на набережной практически не было людей. Причем, действовал не в одиночку- с ним была компания, в которой было не меньше шести человек. Но если у всех остальных на лицах были маски или шарфы, то этот сумасшедший даже не пытался закрыть лицо. Видимо, он был уверен в своей безнаказанности. А началось все с того, что мы с товарищем просто разговаривали. Эта компания прошла мимо. Никто никому ничего не говорил. Отойдя на несколько метров, они неожиданно вернулись и брызнули нам с товарищем в лицо из газовых баллончиков. После чего начали нас избивать. Отобрали у нас кошельки и все гаджеты. Только до моего телефона не добрались, потому что он был во внутреннем кармане. Товарища избили до сотрясения мозга. А на меня потом напал тот сумасшедший с ножом…

По словам Дмитрия, он сначала даже не понял, что его ранили.

- Уже когда преступники убежали, я полез за своим телефоном и обнаружил, что у меня вся рука в крови, — говорит Дмитрий. — Резко стало нечем дышать. Товарищ тут же вызвал «скорую» и полицию. Мне повезло, что меня спасли.

Сейчас задержаны три человека. Злоумышленнику, который едва не зарезал мужчину 27 декабря, и снимал процесс на видео, всего 19 лет.

- Он студент достаточно престижного в Днепре университета, — говорит Александр Карпенко. — Из нормальной семьи, не судим. В его видеороликах звучат призывы убивать людей. Ему сейчас предъявлено подозрение по статьям «Покушение на убийство» и «Разбой». А двум его сообщникам — по статье «Разбой». Сейчас мы устанавливаем остальных подельников. И других потерпевших. Не исключено, что нападений было больше, чем пять. Поэтому просим всех, кто пострадал от действий группировки, обращаться в правоохранительные органы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, как в Киеве неадекватный мужчина гоняется с ножом за прохожими. Когда люди обратились по этому поводу в полицию, неадеквата задержали, но быстро отпустили, мотивируя это тем, что раз травм он никому не нанес, то и судить его не за что. А на жилмассиве Русановка еще один неадекватный мужчина бил незнакомых женщин. Также «ФАКТЫ» рассказывали, как летом 2019 года психически больной человек пытался утопить незнакомую женщину на киевском пляже.

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