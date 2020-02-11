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Продуктовые ярмарки в Киеве 11–16 февраля: названы адреса
В Киеве снова работают продуктовые ярмарки: до 16 февраля их можно посетить во всех районах. Традиционно на уже знакомых горожанам локациях развернется выездная торговля. Посетителям предложат разнообразные товары: овощи-фрукты, зелень, мясо-молочные, рыбные изделия, а также бакалею, консервы, кондитерскую продукцию. Представят товары производители-предприниматели, мелкие агрохозяйства, фермеры, перерабатывающие предприятия. Ярмарки могут работать и вечером (при искусственной подсветке).
11 февраля (вторник) покупатели могут посетить локации:
в Голосеевском районе — на проспекте Науки, 88, улице Владимирской, 80−86а;
в Дарницком — на улице Харченко, 41−47, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина;
в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
в Днепровском — на улице И. Микитенко, 21−27;
в Печерском — на улице Московской, 31/33;
в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
в Шевченковском — на пересечении улиц О. Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера);
12 февраля (среда) для горожан открыты ярмарки:
в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), на улице Демиевской, 45−47;
в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
в Печерском — на улице Большой Васильковской (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;
13 февраля (четверг) торговля развернется по адресам:
в Голосеевском — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между Стельмаха и Маричанской);
в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
в Печерском — на улице Московской, 31/33;
в Подольском — на улице Оболонской, 23−35;
в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
14 февраля (пятница) ярмарки пройдут в семи районах:
в Голосеевском- на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
в Дарницком — на улице Анны Ахматовой, 31, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции «Осокорки»);
в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Шолом-Алейхема (между улицами Милютенко и Кубанской Украины);
в Днепровском районе — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;
в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
в Соломенском — на улицах Ф. Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской), Керченской (между улицами Донецкой и Мартиросяна);
в Шевченковском — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
15 февраля (суббота) продажа сельхозпродукции ожидается:
в Голосеевском районе — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);
в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Лисковской (между улицами Милославской и Радунской), Марины Цветаевой (в границах улицы Закревского и проспекта Маяковского);
в Днепровском — на улице А. Малышко, 9−19;
в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
в Печерском — на улицах Катерины Билокур, Генерала Алмазова, 6;
в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
в Соломенском — на улице Стадионной (между улицами Митрополита В. Липковского и Богдановской);
в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишиа, 1−17.
16 февраля (воскресенье) ярмарки планируются:
в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до метро «Осокорки»);
в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки SHELL; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»),
в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Напомним, что в столице в прошлом месяце ликвидированы 163 точки несанкционированной торговли. Инспекторы составили 166 протоколов на торгующих в неустановленных местах. И в дальнейшем в ходе рейдов планируется выявлять нарушителей Правил благоустройства, в том числе участников стихийной торговли.
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Напомним, рекордсменом по росту цены в сезоне-2019 стал картофель.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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