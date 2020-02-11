Политика

"Огонь и вода": в войне Богдана и Ермака нашли вину Зеленского

Обострение отношений между экс-главой Офиса президента Андреем Богданом и его преемником Андреем Ермаком было вопросом времени, однако произошло потому, что сам президент Зеленский не стал вершиной «пирамиды власти», разрешив конфликтовать между собой нескольким «пирамидкам» представителей своей команды. Такое мнение в статье для site.ua высказал эксперт Владимир Воля.

По его оценке, конфликт статусов подчиненных Зеленского стал следствием не только чрезмерного делегирования властных полномочий Богдану, но и естественный антагонизм психотипов двух участников конфликта — стиля «поверхностности и либерализма» и стиля «системности и консерватизма».

На отставку Богдана, отмечает Воля, сработала еще и несоответствие его делового стиля задачам, поставленным перед государством и президентом, тогда как Ермак демонстрировал гораздо большую адекватность стиля.

Однако, прогнозирует эксперт, удар по позициям Ермака могут нанести провал внешней политики на американском направлении и «глухой угол» в вопросе урегулирования на Донбассе. Воля полагает, что это может произойти уже до конца июня 2020 года.

Напомним, журналистам рассказали подробности скандала, после которого Богдан подал заявление об отставке с поста главы Офиса президента.

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