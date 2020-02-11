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В честь победы во Второй мировой войне в детсаду Москвы развесили фото окровавленных детей

17:05 11 февраля 2020 172
В честь победы во Второй мировой войне в детсаду Москвы развесили фото окровавленных детей
Инф. «ФАКТОВ»

Москвич Алексей Бигильдин спровоцировал настоящий шок среди пользователей Facebook, показав плакаты с окровавленными детьми, которые развесили в детском саду его ребенка в рамках подготовки к празднованию Дня Победы 9 мая 2020 года. Более того, сообщает он, воспитателям настоятельно рекомендовали устроить фотосессию с воспитанниками в таком же стиле.

Пропагандисты аргументировали свое предложение тем, что 3−6-летние дети «должны помнить» о войне.

«Такого ада стоило ждать после новогоднего обращения (президента Путина. — Ред.), но все же вызывает удивление то, как топорно работает пропаганда», — отмечает пользователь сети, опубликовав фотокопии тех самых шокирующих плакатов.

В комментариях пользователи назвали подобную тенденцию «жестью» и «дном», а некоторые и вовсе посоветовали перевести ребенка в другой сад.

Еще один пользователь — Владимир Власов — поделился собственным опытом — в их детском саду уже на новогоднем утреннике Дед Мороз предложил детям станцевать… военный танец.

А Владимир Еркович подкинул новых идей путинским пропагандистам — он предложил публиковать фото детей с пририсованными увечьями и с деревянными чушками на ногах.

Напомним, массовая истерия в России в связи с приближающейся годовщиной победы СССР во Второй мировой войне получила диагноз — «победобесие». Порой его проявления выглядят пошло. Так, недавно в Новочеркасске Ростовской области местные жительницы «в военной форме» задорно скакали на батуте под песню Иосифа Кобзона «День победы», а в 2019 году россиянки исполнили тверк на памятнике павшим воинам.

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