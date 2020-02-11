- 17:24 Зеленский уволил Лутковскую и уже нашел ей замену в ТКГ
- 17:13 Нижнее белье и лабораторный халат: наряд невесты на свадьбе шокировал сеть
- 17:09 Название «Корвалол» не ассоциируется с конкретным производителем, – юрист
- 17:05 В честь победы во Второй мировой войне в детсаду Москвы развесили фото окровавленных детей
- 17:05 «Динамо» — БАТЭ — 1:1: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 17:02 Потянуло на школьников: в России «Учитель года» влипла в секс-скандал
- 16:57 "История очень некрасивая": Зеленский признался, что ему стыдно за оскандалившегося нардепа Брагара
- 16:32 Вторжение войск Путина может начаться с неожиданного направления: озвучен тревожный прогноз
- 16:24 Грипп в Украине: эпидпорог превышен на 55 процентов, летальных случаев уже десятки
- 16:23 Коронавирус поразит больше половины жителей Земли: эпидемиологи озвучили мрачный прогноз
- 16:15 В России молодоженов обвинили в госизмене за свадебное фото с сотрудником ФСБ
- 15:52 Скандал со строительством метро на Виноградарь: СБУ проводит масштабные обыски в "Киевметрострое"
В честь победы во Второй мировой войне в детсаду Москвы развесили фото окровавленных детей
Москвич Алексей Бигильдин спровоцировал настоящий шок среди пользователей Facebook, показав плакаты с окровавленными детьми, которые развесили в детском саду его ребенка в рамках подготовки к празднованию Дня Победы 9 мая 2020 года. Более того, сообщает он, воспитателям настоятельно рекомендовали устроить фотосессию с воспитанниками в таком же стиле.
Пропагандисты аргументировали свое предложение тем, что 3−6-летние дети «должны помнить» о войне.
«Такого ада стоило ждать после новогоднего обращения (президента Путина. — Ред.), но все же вызывает удивление то, как топорно работает пропаганда», — отмечает пользователь сети, опубликовав фотокопии тех самых шокирующих плакатов.
В комментариях пользователи назвали подобную тенденцию «жестью» и «дном», а некоторые и вовсе посоветовали перевести ребенка в другой сад.
Еще один пользователь — Владимир Власов — поделился собственным опытом — в их детском саду уже на новогоднем утреннике Дед Мороз предложил детям станцевать… военный танец.
А Владимир Еркович подкинул новых идей путинским пропагандистам — он предложил публиковать фото детей с пририсованными увечьями и с деревянными чушками на ногах.
Напомним, массовая истерия в России в связи с приближающейся годовщиной победы СССР во Второй мировой войне получила диагноз — «победобесие». Порой его проявления выглядят пошло. Так, недавно в Новочеркасске Ростовской области местные жительницы «в военной форме» задорно скакали на батуте под песню Иосифа Кобзона «День победы», а в 2019 году россиянки исполнили тверк на памятнике павшим воинам.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…