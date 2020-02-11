Нижнее белье и лабораторный халат: наряд невесты на свадьбе шокировал сеть (фото)

Стиль жизни

Пользователей сети шокировал оригинальный наряд некой невесты. Фотографию молодоженов опубликовал один из пользователей интернет-платформы Reddit. Девушка решила обойтись без свадебного платья. На ней надето только белое нижнее белье — корсет и трусики, а поверх этого накинуто нечто, напоминающее лабораторный халат. На одной ноге новобрачной красуется подвязка, на голове — фата.

На этом фоне практически никто не обратил внимание на жениха в поношенных джинсах и кожаной безрукавке на голое тело.

«По-моему, она забыла надеть половину наряда», «Она, должно быть, ученая. Пошла под венец, как только завершила эксперимент», «Сэкономила деньги на покупке юбки», — писали в комментариях.

Большинство сочли вид невесты вульгарным. Однако кто-то выступил и в ее защиту. «Ну и хорошо. Зачем нужно платье, которое больше ни разу в жизни не наденешь. Никаких лишних расходов», — писали они.



Ранее «ФАКТЫ» писали, что британка купила через интернет сексуальное платье и развеселила сеть результатом примерки.



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