- 17:24 Зеленский уволил Лутковскую и уже нашел ей замену в ТКГ
- 17:13 Нижнее белье и лабораторный халат: наряд невесты на свадьбе шокировал сеть
- 17:09 Название «Корвалол» не ассоциируется с конкретным производителем, – юрист
- 17:05 В честь победы во Второй мировой войне в детсаду Москвы развесили фото окровавленных детей
- 17:05 «Динамо» — БАТЭ — 1:1: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 17:02 Потянуло на школьников: в России «Учитель года» влипла в секс-скандал
- 16:57 "История очень некрасивая": Зеленский признался, что ему стыдно за оскандалившегося нардепа Брагара
- 16:32 Вторжение войск Путина может начаться с неожиданного направления: озвучен тревожный прогноз
- 16:24 Грипп в Украине: эпидпорог превышен на 55 процентов, летальных случаев уже десятки
- 16:23 Коронавирус поразит больше половины жителей Земли: эпидемиологи озвучили мрачный прогноз
- 16:15 В России молодоженов обвинили в госизмене за свадебное фото с сотрудником ФСБ
- 15:52 Скандал со строительством метро на Виноградарь: СБУ проводит масштабные обыски в "Киевметрострое"
Нижнее белье и лабораторный халат: наряд невесты на свадьбе шокировал сеть (фото)
Пользователей сети шокировал оригинальный наряд некой невесты. Фотографию молодоженов опубликовал один из пользователей интернет-платформы Reddit. Девушка решила обойтись без свадебного платья. На ней надето только белое нижнее белье — корсет и трусики, а поверх этого накинуто нечто, напоминающее лабораторный халат. На одной ноге новобрачной красуется подвязка, на голове — фата.
На этом фоне практически никто не обратил внимание на жениха в поношенных джинсах и кожаной безрукавке на голое тело.
«По-моему, она забыла надеть половину наряда», «Она, должно быть, ученая. Пошла под венец, как только завершила эксперимент», «Сэкономила деньги на покупке юбки», — писали в комментариях.
Большинство сочли вид невесты вульгарным. Однако кто-то выступил и в ее защиту. «Ну и хорошо. Зачем нужно платье, которое больше ни разу в жизни не наденешь. Никаких лишних расходов», — писали они.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что британка купила через интернет сексуальное платье и развеселила сеть результатом примерки.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…