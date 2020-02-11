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Стиль жизни

Девушка купила через интернет сексуальное платье и развеселила сеть результатом примерки (фото)

9:23 11 февраля 2020 787
Фото оригинала платье
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жительница британского города Ньюкасл Кортни Хендерсон увидела на сайте онлайн-магазина Dressmezee сексуальное платье изумрудного цвета с вырезами по бокам — стоимостью 65 фунтов (около 84 долларов). И решила пополнить свой гардероб. Ей как раз нужен был наряд для вечеринки в честь собственного дня рождения.

Когда заказ прибыл и Кортни примерила обновку, она не знала, как ей реагировать — плакать или смеяться. Как пишет издание The Mirror, Хендерсон решила поделиться результатом в соцсетях. «Как великолепно сидит, определенно его следует сохранить, и оно стоит потраченных 65 фунтов», — шутливо подписала девушка фото.

Пользователи изрядно повеселились, разглядывая снимок. Сексуальный наряд оказался чересчур уж сексуальным. Бюст покупательницы оказался полностью обнажен. Так что ей пришлось слегка отредактировать фотографию, придав ей приличный вид.

Пост набрал десятки тысяч лайков. «Я только что подавилась кофе, чуть не лопнув со смеху», «А что — надевай каблуки и вперед!», «Урок — не покупайте одежду онлайн», — писали в комментариях.

Представители Dressmezee отметили, что платье модели Ex Lovers («Бывшие любовники») является бестселлером. И множество покупательниц довольны результатом. Конечно, возможны исключения. Магазин согласен на возврат покупки. А, учитывая бесплатную рекламу, которую сделала Кортни, ей предложили в благодарность скидку в 25 процентов на ее следующую покупку.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что другая британка купила через интернет платье и оказалась с попой наружу.

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