Установлены зачинщики мощного бунта в скандальной одесской колонии

Происшествия

Правоохранители сообщили о подозрении семи заключенным, причастным к бунту, который произошел в мае 2019 года в Южной исправительной колонии (№ 51), расположенной в Одессе. Как сообщили в прокуратуре области, именно эти семеро причастны к дезорганизации работы исправительного учреждения. Заключенным инкриминируют ст. 392 Уголовного кодекса Украины (действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний).

Во время массовых беспорядков был совершен умышленный поджог, приведший к уничтожению имущества, нанесший значительный материальный ущерб и надолго заблокировавший работу колонии.

«Установлено, что в мае прошлого года недовольные условиями содержания заключенных подняли бунт, причинив телесные повреждения сотрудникам пенитенциарного учреждения. Они также подожгли служебный автомобиль и административное здание дежурной части колонии», — сообщили в прокуратуре.

В настоящее время пять злоумышленников находятся в следственном изоляторе, еще двое — в исправительных колониях по месту отбывания наказания.

Как уточнили в полиции, пять из семи упомянутых подозреваемых отбывали наказание за имущественные преступления: кражи, грабеж и угон, а один — за умышленное убийство.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 27 мая прошлого года в Южной исправительной колонии (№ 51), расположенной в Одессе, произошел бунт, сопровождавшийся пожаром. Во время мятежа пострадали сотрудники двух исправительных учреждений — № 51 и № 14, которые помогали коллегам. Два человека получили тяжелые ранения, остальные (более 10 человек) были на амбулаторном лечении.

В Нацполиции заявили, что бунт произошел по указанию «воров в законе».

С 28 мая в колонии ввели особый режим, в Минюсте решили консервировать Южную колонию из-за больших разрушений, нанесенных бунтовщиками.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что из скандально известной исправительной колонии этапировали всех заключенных.

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