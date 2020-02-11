Пробки обеспечены: на Северном мосту Киева временно ограничат движение транспорта

Украина

В среду, 12 февраля, на Северном мосту ограничат движение транспорта. Напомним, в Киеве планируют масштабную реконструкцию моста Патона. До ее начала движение на этом мостовом переходе ограничили: специалисты намерены тщательно обследовать объект. Как уточнили в «Киевавтодоре», текущий ремонт Северного моста планируется на участке через Десенку. А чтобы ремонтные работы как можно меньше препятствовали проезду автотранспорта, их будут проводить в течение дня поэтапно, частично ограничив движение:

— с 9:00 до 14:00 — в направлении Троещины;

— с 14:00 до 20:00 — в направлении станции метро «Почайна».

Также в ночь на 12 февраля некоторые трамваи и троллейбусы изменят режим работы.

Так, трамваи №№ 28 и 33К будут курсировать по сокращенному графику. Это связано с ремонтом контактной сети на улице Миропольской. Последние отправления электротранспорта:

— № 28 — от улицы Милославской в 23:42, 23:53; от станции метро «Лесная» — в 22:53, 23:04;

— № 33К — от улицы Сержа Лифаря — в 23:47, 00:02; от улицы Павла Усенко — в 23:08, 23:22.

С 00:20 до 05:20 движение троллейбусов № 93Н и № 94Н организовано до ж/д вокзала «Южный»: № 93Н поедет от улицы Чернобыльской, № 94Н — от проспекта Леся Курбаса.

Ранее движение транспорта временно ограничили также на Северном и Южном мостах.

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