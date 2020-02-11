- 22:49 В Украине придумали ответ на паспортизацию Россией жителей ОРДЛО: что предлагают
- 22:33 Пробки обеспечены: на Северном мосту Киева временно ограничат движение транспорта
- 22:13 Пропавший в горах Грузии украинский турист найден мертвым
- 21:54 В Киеве умерла известная журналистка
- 21:37 Интерес к Украине угасает: война на Донбассе заняла последнее место в топ-10 мировых конфликтов
- 21:20 Украинский борец Семен Новиков, заменивший Жана Беленюка, стал чемпионом Европы
- 21:12 В Киеве поймали преступника, травившего людей медпрепаратами возле станции метро
- 20:52 Мокрый снег и дожди "обеспечены" до конца недели: синоптики рассказали, когда прекратятся осадки
- 20:44 Установлены зачинщики мощного бунта в скандальной одесской колонии
- 20:19 В Запорожской области от гриппа за сутки умерли два человека, в том числе ребенок
- 20:10 Красное авто или карты Таро: подарки ко Дню святого Валентина по знакам зодиака
- 19:43 «Нет оснований», — МИД Украины ответил Лаврову по поводу назначения посла
Пробки обеспечены: на Северном мосту Киева временно ограничат движение транспорта
В среду, 12 февраля, на Северном мосту ограничат движение транспорта. Напомним, в Киеве планируют масштабную реконструкцию моста Патона. До ее начала движение на этом мостовом переходе ограничили: специалисты намерены тщательно обследовать объект. Как уточнили в «Киевавтодоре», текущий ремонт Северного моста планируется на участке через Десенку. А чтобы ремонтные работы как можно меньше препятствовали проезду автотранспорта, их будут проводить в течение дня поэтапно, частично ограничив движение:
— с 9:00 до 14:00 — в направлении Троещины;
— с 14:00 до 20:00 — в направлении станции метро «Почайна».
Также в ночь на 12 февраля некоторые трамваи и троллейбусы изменят режим работы.
Так, трамваи №№ 28 и 33К будут курсировать по сокращенному графику. Это связано с ремонтом контактной сети на улице Миропольской. Последние отправления электротранспорта:
— № 28 — от улицы Милославской в 23:42, 23:53; от станции метро «Лесная» — в 22:53, 23:04;
— № 33К — от улицы Сержа Лифаря — в 23:47, 00:02; от улицы Павла Усенко — в 23:08, 23:22.
Читайте также: Открытие Шулявского моста: что известно о возвращении автобусов и троллейбусов на маршруты
С 00:20 до 05:20 движение троллейбусов № 93Н и № 94Н организовано до ж/д вокзала «Южный»: № 93Н поедет от улицы Чернобыльской, № 94Н — от проспекта Леся Курбаса.
Ранее движение транспорта временно ограничили также на Северном и Южном мостах.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.