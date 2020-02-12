Число жертв коронавируса в Китае увеличилось до 1113

Мир

Китайский вирус COVID-19, который может поразить половину жителей Земли, унес жизни 1113 человек в Китае. Об этом сообщил в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передает ТАСС.

При этом число зараженных им в Поднебесной превысило 44,6 тыс. человек, а выздоровели 4740.

Днем ранее ведомство сообщало о более 42,6 тыс. инфицированных, 1016 жертвах и 3996 выздоровевших.

Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,49%.

Среди регионов по количеству зараженных первое место занимает центральная провинция Хубэй, где зарегистрировано 33,3 тыс. инфицированных, из них 1068 умерли, выздоровели 2639 человек. Далее следует провинция Гуандун (юг), где заболели свыше 1,2 тыс. жителей, Хэнань (центр) и Чжэцзян (восток), в каждой из которых зафиксировано примерно 1,1 тыс. случаев заражения.

В Пекине число зараженных составляет 342 человека, из них 48 уже выписались из больницы, умерли трое. Непростая ситуация наблюдается в граничащей с Россией провинции Хэйлунцзян, значительная часть населения которой обеспечивает себе заработки в других регионах и поэтому отличается высокой мобильностью. Число умерших от пневмонии в этом регионе составило уже восемь человек, число инфицированных достигло 378, из них 28 выздоровели.

Согласно официальным данным, под наблюдением медиков в стране находятся свыше 185 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В Китае также насчитывается более 16 тыс. человек с подозрением на вирус, находящихся на карантине.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что, согласно информации посольства Украины в Японии, второй инфицированный коронавирусом гражданин Украины с круизного лайнера Diamond Princess чувствует себя хорошо. Также амбассдары отметили, что на данный момент на наличие коронавируса 2019-nCoV проверено лишь небольшое количество лиц, находящихся на борту круизного лайнера.

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