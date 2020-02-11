Мир

В Посольстве Украины в Японии заявляют, что второй инфицированный коронавирусом гражданин Украины с круизного лайнера Diamond Princess чувствует себя хорошо. Об этом дипломаты сообщили агентству УНИАН.

По их словам, украинца эвакуировали с лайнера и госпитализировали.

«Второй гражданин, анализ которого оказался положительным, чувствует себя хорошо. Он госпитализирован», — сказали в посольстве.

Там также отметили, что на данный момент на наличие коронавируса 2019-nCoV проверено лишь небольшое количество лиц, находящихся на борту круизного лайнера. Прежде всего проверяли лиц из группа риска, а также тех пассажиров и членов экипажа, у которых проявились симптомы заражения.

Напомним, о первом инфицированном вирусом украинце на судне стало известно 9 февраля.

Всего на судне Diamond Princess находится 3700 человек из 56 стран мира, из которых 2700 — пассажиры. Коронавирус по состоянию на 7 февраля был подтвержден у 61 пассажира.



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