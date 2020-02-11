- 14:34 "Мы не можем просто печатать деньги": Зеленский рассказал, ждать ли повышения пенсий
- 14:31 Всё хуже и хуже: еще один район Киева пополнил список самых гриппующих
- 14:31 Кейт Миддлтон в синем, Камилла – в зеленом: две королевские пары вышли в свет вместе
- 14:30 «Куда деньги на лечение отправлять?» В сети не поняли танец Насти Каменских
- 14:14 В Польше ищут молодчиков, избивших граждан Украины, Беларуси и России
- 14:10 Стал известен соперник сборной Украины в Кубке Федерации
- 14:09 Дело Шеремета: Зеленский допустил, что правоохранителям придется извиниться
- 14:07 Коронавирус на лайнере Diamond Princess: появились свежие данные о состоянии инфицированного украинца
- 13:56 Камалию обворовали в торговом центре в Киеве: подробности
- 13:42 «Теперь каждый сам за себя»: стало известно, как Богдан уходил из Офиса президента
- 13:38 Потратил 78 млн евро и сбежал: чемпион мира по футболу Клинсманн стал безработным
- 13:37 В Одессе нашли тело голой женщины со связанными ногами (видео 18+)
Коронавирус на лайнере Diamond Princess: появились свежие данные о состоянии инфицированного украинца
В Посольстве Украины в Японии заявляют, что второй инфицированный коронавирусом гражданин Украины с круизного лайнера Diamond Princess чувствует себя хорошо. Об этом дипломаты сообщили агентству УНИАН.
По их словам, украинца эвакуировали с лайнера и госпитализировали.
«Второй гражданин, анализ которого оказался положительным, чувствует себя хорошо. Он госпитализирован», — сказали в посольстве.
Там также отметили, что на данный момент на наличие коронавируса 2019-nCoV проверено лишь небольшое количество лиц, находящихся на борту круизного лайнера. Прежде всего проверяли лиц из группа риска, а также тех пассажиров и членов экипажа, у которых проявились симптомы заражения.
Напомним, о первом инфицированном вирусом украинце на судне стало известно 9 февраля.
Всего на судне Diamond Princess находится 3700 человек из 56 стран мира, из которых 2700 — пассажиры. Коронавирус по состоянию на 7 февраля был подтвержден у 61 пассажира.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».