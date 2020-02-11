Коронавирус поразит больше половины жителей Земли: эпидемиологи озвучили мрачный прогноз

Мир

Коронавирус из Китая 2019-nCoV, спад эпидемии которого прогнозируют 21 февраля, может заразить до 60% населения Земли, если не остановить его распространение. Об этом пишет британское издание The Guardian.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Теодор Гебрейесус считает, что ситуация со вспышкой нового вируса — это только «верхушка айсберга».

По мнению одного из главных эпидемиологов Гонконга Габриэля Леуна, существует вероятность того, что процесс с распространением болезни ускорится.

По его словам, за пределами Китая недуг подхватывают даже те люди, которые не бывали в Китае. И это может свидетельствовать о более масштабном распространении заболевания.

Теодор Гебрейесус отметил, что все страны должны предпринять максимум усилий, чтобы подготовиться к вероятным случаям инфицирования новым коронавирусом. А также сделать все возможное, чтобы сдержать вирус.



Напомним, что новый вирус обнаружили в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в декабре 2019 года. По последним данным, число жертв вызванной вирусом 2019-nCoV пневмонии в Китае стали 1016 человек, почти 4 тысячи выздоровели.

Изучая особенности нового китайского коронавируса 2019-nCoV, ученые отметили, что вирус, в основном, поражает взрослых и практически не регистрируется у детей.

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