12 февраля 2020

История 1006-я. Автомобильная… В раннем детстве о маленькой игрушечной машинке я не смел даже мечтать. Да, впрочем, из знакомых детей таких машинок не было ни у кого. В садик я ходил с единственной своей игрушкой — пластмассовой лошадкой, доставшейся мне от кого-то из старших сестёр и братьев. У неё к тому времени было уже всего три ноги, но это не мешало в моих мечтах представлять эту лошадку и украшенной в дорогое убранство, и запряженной в сказочную карету, и участвовавшей в громком сражении со всадником, лицо которого до боли напоминало мне моё.

Вот почему, как только представилась такая возможность, я начал собирать красивые итальянские металлические машинки для старшего из моих сыновей. Маленький Саша к этому коллекционированию относился на удивление спокойно и в дальнейшем так эту идею и не поддержал. Зато я сам вскоре, увлёкшись фарфором, вдоволь насладился захватывающим азартом поиска композиций, посвящённых автомобильной теме. И, если порой сейчас выпадает минутка поразмышлять о расположении крупных изделий в будущем фарфоровом музее, то одним из самых ярких залов мне видится зал, в котором разместится, так сказать, транспортная часть нашей коллекции. А в ней немало собрано и масштабных (до метра и более в длину!) композиций в виде старинных карет, автомобилей и поездов.

Кстати, сегодняшний день в международном календаре отмечен историческим «автомобильным» поводом, о котором стоило бы рассказать подробнее. 12 февраля 1908 года со знаменитой площади Таймс-сквер в Нью-Йорке стартовал первый в истории человечества трансконтинентальный марафонский автопробег через Берингов пролив. Автогонщикам предстояло пройти небывалый доселе маршрут: Нью-Йорк — Аляска — Сиэтл — Владивосток — Иркутск -Ачинск — Томск и далее по тракту через всю Россию в Европу.

Фаворитами гонки, в которой участвовали девять автомобилей из Америки, Франции, Италии и Германии, были немецкий лейтенант Кёппен, американец Генрих Генцен и барон Эдуард фон Шейнфогель. Их экипажи стартовали на машинах, выпущенных фабриками «Цюст-Милан», «Протос» и «Томас-Флаер» соответственно. Первым к финишу в Париже 11 июля (то есть ровно через 5 месяцев!) пришёл лейтенант Кёппен. Вторым 26 июля на финише появился Генрих Генцен. Однако, несмотря на отставание в две недели, именно американский экипаж был признан победителем гонок, поскольку немецкого участника оштрафовали на 15 дней в связи с тем, что его автомобиль после поломки в пути был доставлен в Сиэтл на поезде…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.