Слепой чудом прозрел после того, как его сбила машина (фото, видео)

Мир

Удивительная история произошла с жителем польского города Гожув-Велькопольски. Януш Горай был слеп в течение 20 лет. Его левый глаз не видел вообще ничего, а правый различал только свет и тени. Потеря зрения, как пишет издание Gorzowianin, стала побочным эффектом сильнейшей аллергии. Мужчина привык жить почти в полной темноте.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. Два года назад произошло чудо. Поляк переходил дорогу, когда его сбила двигавшаяся на большой скорости машина. Горай дважды сильно ударился головой — о капот автомобиля и об асфальт. У него также оказалось повреждено бедро — так, что потребовалась операцию. После ДТП Януш провел в больнице больше двух недель. Однажды он проснулся, открыл глаза и заметил, что, хоть и нечетко, но все же способен видеть. Зрение становилось лучше день ото дня. Горай рассказал об этом врачам, но они не могли объяснить этот феномен. Медики предположили, что такой эффект могла оказать не столько травма головы, сколько сочетание лекарств (в том числе больших доз антикоагулянтов), которые пациент получал в госпитале.

«Когда я выписался из больницы, я видел людей на улице. Я мог видеть регистрационные номера машин и читать сообщения на своем телефоне. Моя жизнь изменилась!», — рассказывает прозревший.

Горай отказался участвовать в медицинском исследовании, которое могло бы прояснить загадку его исцеления. Он устроился работать охранником в ту самую больницу, где к нему вернулось зрение.

О случае Януша стало широко известно только сейчас, когда о нем написали ведущие мировые СМИ.

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