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Больная раком в последней стадии девушка чудом излечилась и вернула деньги, собранные на ее похороны (фото)

17:27 1 апреля 2019 82
Ксара
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

У 19-летней жительницы британского города Сканторп Ксары Сандерсон в июле прошлого года врачи диагностировали злокачественное заболевание — лимфому Ходжкина в терминальной стадии. Девушка прошла мучительный курс химиотерапии, после чего решила смириться с неизбежным. В ноябре она отказалась от дальнейшего лечения.

Сандерсон, которой врачи отводили считанные дни жизни, спланировала собственные похороны и организовала сбор денег на благотворительном интернет-сайте. Она сказала, что не хотела бы, чтобы ее мама беспокоилась о том, где взять средства на ее погребение, поскольку ей и так придется нелегко.

Девушка составила список песен, которые должны были прозвучать в этот день. А также выразила пожелание, чтобы в ее похоронах участвовала запряженная в карету лошадь, желая побыть принцессой. Ксара распорядилась, чтобы на церемонии не было много цветов — только те, которые положат на ее гроб. «Сам гроб меня не особенно интересовал, так как его все равно бы сожгли во время кремации», — рассказала британка, которой удалось собрать более четырех тысяч долларов.

Планируя похороны, Ксара неожиданно стала чувствовать себя лучше. Как пишет газета The Sun, девушка прошла новое медицинское обследование, в ходе которого выяснилось, что она совершенно загадочным образом полностью исцелилась.

Теперь мисс Сандерсон хочет вернуть сделанные ей пожертвования. «Надеюсь, вы не сердитесь на меня за то, что я победила рак и не умерла», — написала она своим финансовым донорам-доброжелателям.

«Люди говорят, что я поборола болезнь своим желанием. Если мыслить позитивно, случаются позитивные вещи. Не знаю», — рассуждает Ксара.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Медицинская загадка: за день до планируемой операции из мозга пациента чудом исчезла опухоль.

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