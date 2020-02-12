Происшествия

Машина упала в реку, погибла женщина: детали и видео трагедии под Днепром

Во вторник, 11 февраля, в Верхнеднепровске Днепропетровской области автомобиль Renault Megane, который ехал по узкому мосту, упал в канал реки Самоткань. В конце января подобная история произошла в Ирпене, где автомобиль Hyundai Elantra слетел с дороги и упал в реку Буча.

В результате ДТП под Днепром погибла 19-летняя пассажирка. 50-летнего водителя спасатели достали из воды с помощью круга.

Как сообщили в Днепропетровском областном главке ГСЧС, ЧП произошло в темное время суток.

Тело девушки передали судмедэкспертам. Водителя госпитализировали.

Все обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в селе Пролески под Киевом, в котором столкнулись фура Volvo и «ВАЗ». Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало. Водитель от полученных травм погиб на месте.

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