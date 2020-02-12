- 10:40 Матерился на портрет Путина: российский офицер оскандалился в Сирии
- 10:28 Ермак проводит первый брифинг в качестве главы ОП: онлайн-трансляция
- 10:13 Рейтинг Путина обрушился почти в два раза: обнародованы свежие данные
- 10:13 Машина упала в реку, погибла женщина: детали и видео трагедии под Днепром
- 10:07 СМИ рассекретили девушку Дана Балана
- 10:00 Слепой чудом прозрел после того, как его сбила машина
- 09:59 Доллар и евро заметно упали: за сколько можно купить и продать валюту
- 09:49 Украинские вертолетчики спасли жизнь иностранному военному
- 09:35 Меган Маркл велела принцу Гарри похудеть, чтобы он достойно выглядел в Голливуде
- 09:35 Журналист жестко ответил Арахамии на поставку воды в аннексированный Крым
- 09:10 В страшной аварии на Волыни погиб молодой ветеран АТО
- 08:58 Дженнифер Энистон снялась в смелой фотосессии и намекнула, что хочет завести детей
Машина упала в реку, погибла женщина: детали и видео трагедии под Днепром
Во вторник, 11 февраля, в Верхнеднепровске Днепропетровской области автомобиль Renault Megane, который ехал по узкому мосту, упал в канал реки Самоткань. В конце января подобная история произошла в Ирпене, где автомобиль Hyundai Elantra слетел с дороги и упал в реку Буча.
В результате ДТП под Днепром погибла 19-летняя пассажирка. 50-летнего водителя спасатели достали из воды с помощью круга.
Как сообщили в Днепропетровском областном главке ГСЧС, ЧП произошло в темное время суток.
Тело девушки передали судмедэкспертам. Водителя госпитализировали.
Все обстоятельства трагедии устанавливают полицейские.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в селе Пролески под Киевом, в котором столкнулись фура Volvo и «ВАЗ». Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало. Водитель от полученных травм погиб на месте.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...