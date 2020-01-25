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Под Киевом Hyundai слетел с дороги в реку и утонул: водителю с ребенком чудом удалось спастись (фото, видео)
В субботу, 25 января, в Ирпене произошла авария — автомобиль Hyundai Elantra слетел с дороги и упал в реку Буча. Находившиеся в салоне водитель и 9-летний ребенок чудом спаслись. Десять дней назад в результате ДТП под Ровно перевернутыми в кювете оказались маршрутка с пассажирами и BMW.
Как сообщает «Информатор», авария в Ирпене случилась около часа ночи.
По словам водителя, машина ехала вдоль реки Буча, в сторону трассы для мотокросса. На пустую дорогу под колеса выскочила собака. Водитель резко дернул руль в сторону и Hyundai занесло, после чего он слетело в реку.
Мужчине удалось спастись самому и вытащить на берег ребенка. Мальчик сейчас в реанимации. Характер травм ребенка неизвестен.
Hyundai полностью скрылся под водой, его будут доставать спасатели.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ДТП в пригороде Киева Буче, в котором столкнулись внедорожник KIA и автомобиля Dacia Logan.
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