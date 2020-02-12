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Лайфхак, как починить застежку-молнию с помощью вилки, стал вирусным и впечатлил даже кинозвезд (видео)
В сети ширится видеоролик с полезным лайфхаком — как починить застежку-молнию. Оказывается для этого достаточно обычной вилки. Видео, которое было размещено в соцсети Twitter в аккаунте Engineering 10 февраля, уже набрало более 13,4 миллиона просмотров и почти 200 тысяч лайков. Его перепостили около 50 тысяч раз — в том числе и голливудский актер Райан Рейнольдс, звезда фильмов «Дэдпул», «Король вечеринок». Бывший муж Скарлетт Йоханссон и нынешний супруг Блейк Лайвли сопроводил перепост подписью: «Я ждал этого всю мою жизнь».
Ive waited my whole life for this. https://t.co/mVWUioY2F8— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) February 11, 2020
Некоторые пользователи назвали увиденное «колдовством» — с такой легкостью восстанавливается сорванная молния. «Теперь мне не придется выбрасывать любимую куртку», «Если бы я знал об этом несколько свитеров тому назад, они бы не оказались в мусорнике» — писали в комментариях.
Некоторые отметили, что молния все же может расстегиваться снизу — и порекомендовали на всякий случай сшить вместе ее нижние зубцы.
Ранее «ФАКТЫ» писали о другом лайфхаке — как правильно складывать вещи, чтобы не помять и сэкономить место.
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