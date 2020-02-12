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Продолжение сериала «Друзья»: стало известно, когда выйдет новая серия с теми же актерами
Сразу несколько американских изданий, включая солидные The Hollywood Reporter, The Wall Street Journal, Vanity Fair, сообщили о том, что поклонники культового комедийного сериала «Друзья» таки увидят в скором времени его продолжение. Разговоры об этом велись с прошлого года, когда отмечалось 25-летие выхода первого эпизода «Друзей». Всего же было снято 236 серий.
Права на сериал принадлежали телеканалу NBC и компании Warner Bros. Television. Однако затем их выкупила стриминговая компания Netflix. Оказалось, что за четверть века «Друзья» нисколько не утратили своей притягательности. По итогам 2018 года они заняли второе место среди сериалов по количеству просмотров на Netflix.
В апреле нынешнего года в США ожидается большое событие — запускается новый стриминговый канал HBO Max. Он принадлежит Warner Bros. Компания приняла решение вернуть себе права на «Друзей» и заплатила за это Netflix 425 миллионов долларов. И в скором времени все старые серии можно будет смотреть только на HBO Max. А чтобы привлечь зрителей к новому каналу, возникла идея снять продолжение «Друзей» с теми же актерами. Напомним, главных героев в сериале шестеро. Их сыграли Дженнифер Анистон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, Дэвид Швиммер, Мэттью Перри и Мэтт Леблан.
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По данным американских СМИ, в день начала работы HBO Max будет показан новый специальный эпизод «Друзей» продолжительностью 60 минут. Анистон, Кудроу, Кокс, Швиммер, Перри и Леблан получат по 2 миллиона долларов каждый за съемки в нем.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в феврале Дженнифер Анистон устроила пышную вечеринку в честь своего 50-летия. В числе гостей были десятки голливудских знаменитостей, которых папарацци подстерегали у входа в отель Sunset Tower, где был организован праздник.
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