Происшествия

На въезде в Киев и под Кабмином собрались сотни фур: что происходит (фото, видео)

В среду, 12 февраля, на подъездах к Киеву собралось много большегрузных автомобилей. Фуры также стоят и в центре столицы на улице Михаила Грушевского под Кабмином.

На автомобилях размещены плакаты с надписями «Не знущайтесь з автоперевізників», «Не заробляє перевізник — втрачає держава» и другие.

Активисты подали заявку на участие в митинге, где указали, что акция будет проходить бессрочно.

Дальнобойщики и водители автобусов составили перечень требований к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку. Одним из основных моментов они считают необходимость привести в соответствие законодательство Украины и стран ЕС.

Стоит отметить, что акция началась на фоне участившихся проверок водителей большегрузов.

Как сообщали «ФАКТЫ», перегруженная фура стара причиной обрушения моста в районе Окружной дороги в Харькове.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter