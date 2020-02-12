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Происшествия

На въезде в Киев и под Кабмином собрались сотни фур: что происходит (фото, видео)

11:39 12 февраля 2020 525
фуры
Инф. «ФАКТОВ»

В среду, 12 февраля, на подъездах к Киеву собралось много большегрузных автомобилей. Фуры также стоят и в центре столицы на улице Михаила Грушевского под Кабмином.

На автомобилях размещены плакаты с надписями «Не знущайтесь з автоперевізників», «Не заробляє перевізник — втрачає держава» и другие.

Активисты подали заявку на участие в митинге, где указали, что акция будет проходить бессрочно.

Дальнобойщики и водители автобусов составили перечень требований к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку. Одним из основных моментов они считают необходимость привести в соответствие законодательство Украины и стран ЕС.

Стоит отметить, что акция началась на фоне участившихся проверок водителей большегрузов.

Как сообщали «ФАКТЫ», перегруженная фура стара причиной обрушения моста в районе Окружной дороги в Харькове.

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