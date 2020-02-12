Останки лох-несского чудовища: в Шотландии нашли гигантский скелет неизвестного существа (фото)

Мир

Во время бушевавшего в ряде стран Европы шторма Кьяра на пляж в Шотландии вымыло гигантский скелет неизвестного существа. Фотография была размещена в соцсети Facebook — на странице сообщества Fubar News, базирующегося в городе Абердин. «Есть идеи — что это такое?», спрашивается в подписи к снимку.

Как сообщает издание The Sun, пользователей сети это зрелище поставило в тупик. Кто-то предположил, что это останки легендарного лох-несского чудовища. На это ему, правда, резонно возразили, что любимый национальный монстр Несси, как известно, проживает в озере, а не в море.

Высказывались также версии, что это скелет кита, касатки, дельфина крокодила или же что это щупальце огромного остьминога. Были и те, что считал, что это кости доисторического существа — бронтозавра или, «исходя из структуры позвонков» — диплодока или трицератопса.

А кто-то в шутку написал, что это «крайне редко встречающийся глубоководный морской хаггис». Хаггис — национальное шотландское блюдо из бараньих потрохов, сваренных в бараньем желудке.

Ранее, как писали «ФАКТЫ», в сети появилось видео загадочного морского монстра — эксперты пояснили, что это такое.

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