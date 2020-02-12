Курс доллара падает: на сколько подешевеет валюта в ближайшие дни

Деньги

Курсы доллара и евро продолжают стремительно снижаться. С понедельника, 10 февраля, американская валюта подешевела на 12 копеек, а европейская — на 28 копеек. Так, 12 февраля НБУ установил курсы на уровне 24,42 грн за доллар и 26,62 грн за евро. На наличном рынке основные иностранные валюты с начала недели также подешевели на 5−15 копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,35 грн, а купить по 24,56 грн, евро сдают по 26,54 грн, покупают по 26,87 грн.

«Курс гривни стабилен в среду, 12 февраля, и держится вблизи отметки 24,5 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Вчерашнее размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) подтвердило сужение спроса при предлагаемой Минфином доходности бумаг. Инвесторы приобрели гривневые ОВГЗ на сумму чуть более 4,2 млрд грн. Тем самым они показали, что не готовы покупать облигации в больших объемах с доходностью ниже 10%. При этом все понимают, что при годовой инфляции 3,2% Нацбанку придется и дальше снижать доходность, что будет давить на ставки ОВГЗ. Однако размещение валюты было достаточно успешным. Рынок также «переваривает» смену главы Офиса президента.

Движение гривни сопровождается сообщениями о том, что Евросоюз планирует пересмотреть соглашение о Зоне свободной торговли с Украиной в 2021 году. Кроме того, правительства Украины и ЕС подписали новую программу поддержки электронного управления и цифровой экономики на 25 млн евро. Украина также планирует полностью синхронизировать свою энергетическую систему с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии.

Вероятно, на фоне этих событий в ближайшей перспективе национальная валюта сохранит стабильные позиции и будет держаться на уровне 24,5 гривни за доллар с попытками ослабления", — считает Шевчишин.

Между тем другие эксперты прогнозируют в ближайшей перспективе дальнейшее снижение курсов доллара и евро.

«На минувшей неделе доллар снизился к гривне во всех сегментах валютного рынка на 0,8−1,7%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, упал с 24,85 до 24,42 грн (-1,7%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», снизились за это же время с 24,66—24,69 до 24,47—24,49 грн (-0,8%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках упали за неделю с 24,57—24,83 до 24,35—24,58 грн (-0,9% - -1,0%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи сократилась с 1,0% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса продажи.

Курс доллара на межбанке постоянно снижался с прошлого понедельника, а во вторник впервые за это время незначительного вырос. Впрочем, в среду утром доллар на межбанке вновь вернулся к снижению, хотя на наличном рынке незначительно подрос. Разнонаправленное движение курса в разных сегментах рынка свидетельствует о том, что рынок нащупывает равновесие вблизи текущих уровней.

В ближайшую неделю мы ожидаем падения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,3 грн, а наличный доллар в банках — по 24,1−24,3 грн", — прогнозирует Иосуб.

На текущую ситуацию во многом влияет валютная политика Нацбанка. В частности, в период с 3 по 7 февраля НБУ продал на межбанковском валютном рынке 45 млн долларов, при этом купил рекордную сумму в нынешнем году — 362,5 млн долларов.

Всего с начала года куплено 710,5 млн долларов, а продано — 295 млн.

Стоит напомнить, что в 2018 году НБУ купил на межбанке 3 млрд 173,78 млн долларов, а продал — 1 млрд 801,82 млн долларов. В прошлом году баланс покупки и продажи валюты резко изменился. Так, в 2019-м Нацбанк купил на межбанковском валютном рынке 8 млрд 462,6 млн долларов, а продал всего 529,23 млн долларов. Таким образом регулятор, с одной стороны, увеличивает валютные резервы страны, с другой — стимулирует укрепление гривни.

Кстати, впервые за многие годы в отечественной банковской системе снизилась доля проблемных кредитов. Как сообщили в НБУ, по итогам 2019 года объем проблемных кредитов в украинских банках уменьшился на 4,5% и на 1 января 2020-го составил 48,4%. Качество кредитных портфелей улучшилось в банках всех групп, кроме банков с российским капиталом. Среди основных факторов, повлиявших на ситуацию с кредитами, в НБУ назвали и укрепление курса гривни, что привело к соответствующему сокращению гривневого эквивалента проблемных кредитов в иностранной валюте.

«Сегодня доля проблемных кредитов всё еще высока, однако не создает существенных рисков для финансового сектора, ведь уровень их покрытия резервами превышает 95%, — сообщила исполняющая обязанности главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова. — Несмотря на незначительный прогресс, банки должны и в дальнейшем избавляться от неработающих активов. В большей степени это касается государственных банков, на которые приходится три четверти всех проблемных кредитов. Мы надеемся, что запланированный комплекс мероприятий позволит нам уменьшить уровень проблемных кредитов в банках до 10%, как это предусмотрено Стратегией развития финансового сектора до 2025 года».



Стоит отметить, что недавние изменения в сфере защиты банковской тайны вызвали широкий резонанс в обществе. И простые граждане, и эксперты финансового сектора обеспокоены тем, что теперь для многих государственных органов фактически открыт доступ к банковским счетам не только компаний, но и всех граждан Украины, причем без разрешения суда.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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