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Происшествия

Похитили и забили до смерти: в групповом преступлении участвовал подросток

13:22 12 февраля 2020 340
Человек в багажнике
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Измаильском районе, на юге Одесской области, пятеро местных жителей выследили земляка, «упаковали» его в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении. Правоохранителям удалось оперативно выйти на след похитителей и задержать их. Ранее в Одессе к семи годам тюрьмы приговорили 32-летнего мужчину, сбросившего 56-летнюю бывшую жену с третьего этажа.

Как стало известно «ФАКТАМ», под Измаилом пьяные злоумышленники привезли свою жертву домой к одному из них. Там они долго избивали 29-летнего земляка. Изувечив, они бросили его умирать в багажнике автомобиля ВАЗ-2101. От полученных тяжелых травм, в том числе черепно-мозговых, мужчина скончался.

Как сообщили в прокуратуре Одесской области, все пятеро подозреваемых (жители сел Суворово и Першотравневое Измаильского района) взяты под стражу, в том числе 17-летний подросток. Наказание по ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека, повлекшее тяжкие последствия) предусматривает до 10 лет заключения.

Не исключено, что после комплексной судебно-медицинской экспертизы тела погибшего квалификация группового тяжкого преступления может быть изменена, а значит, и предусмотренные уголовным кодексом сроки наказания.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что суд в Киеве освободил из-под стражи известного врача-психиатра, обвиняемого в зверском убийстве бориспольского адвоката Юрия Игнатенко. На свободу вместе психиатром вышли и трое его сообщников. Причем двоим из них на момент совершения преступления не было 18 лет.

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