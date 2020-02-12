Как правильно выбрать смеситель для кухни и ванной

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Вряд ли кто-то станет спорить, что смеситель — важнейший из сантехнических элементов. Это то, чем мы активно пользуемся каждый день. Именно поэтому очень важно подойти к выбору смесителя осознанно и ответственно, тщательно выбирая среди предлагаемых вариантов. Но разнообразие их настолько большое, что запутаться очень легко. Как же выбрать смеситель, чтобы он служил долго и обладал нужным функционалом? Попробуем разобраться в этом вместе.

Типы смесителей по количеству вентилей

Основной параметр, который стоит учитывать при выборе смесителя на кухню, — тип смешивания воды. По этому параметру их принято разделять на несколько видов:

однорычажные — современные модели, регулировка температуры воды в которых осуществляется путем проворачивания в стороны поднятого вверх рычага;

— современные модели, регулировка температуры воды в которых осуществляется путем проворачивания в стороны поднятого вверх рычага; двухвентильные — стандартный вариант, давно знакомый каждому. Температура здесь меняется путем регулировки напора холодной и горячей воды;

— стандартный вариант, давно знакомый каждому. Температура здесь меняется путем регулировки напора холодной и горячей воды; бесконтактные — самый современный и высокотехнологичный вариант, который работает благодаря встроенному датчику движения. Температура подаваемой воды настраивается отдельно и регулируется по желанию.

Выбираем оптимальный излив

Не менее важен и такой критерий, как высота излива. Их тоже существует всего три варианта, но каждый оптимален только для определенных целей:

высокий излив — самый практичный вариант для мойки на кухне. Благодаря большому расстоянию между мойкой и краном вы сможете легко вымыть высокую емкость или набрать в нее воды;

— самый практичный вариант для мойки на кухне. Благодаря большому расстоянию между мойкой и краном вы сможете легко вымыть высокую емкость или набрать в нее воды; прямой излив — хороший вариант для глубокой раковины, поскольку пространства между раковиной и смесителем он предоставляет меньше, чем предыдущий вариант;

— хороший вариант для глубокой раковины, поскольку пространства между раковиной и смесителем он предоставляет меньше, чем предыдущий вариант; короткие статичные — такие смесители обычно устанавливают на умывальник в ванной комнате, который используется для мытья рук и прочих гигиенических процедур. На кухню устанавливать такой смысла нет, поскольку подходит он только для самых простых задач.

Обращаем внимание на материал

Когда вы уже определились, куда и какой тип смесителя выбрать, самое время обратить внимание на материал, из которого он сделан.

В интернет-магазине vannaja.kiev.ua вы можете найти самые разные варианты: нержавеющую сталь, латунь и бронзу, медь и керамику. От других вариантов (например, силумин) следует отказаться, так как они ненадежны и быстро выйдут из строя. Нужно понимать, что, чем дешевле смеситель, тем ниже его качество — здесь это правило работает по полной программе. Поэтому не рекомендуем выбирать самые бюджетные модели, но и переплачивать особого смысла нет.

Просто определитесь с необходимым функционалом и местом расположения — вот и весь секрет выбора, от которого зависит уже всё остальное.

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