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Каждая 10-я бутылка сока в мире сделана из фруктов и ягод, переработанных украинской компанией
Уже который год подряд компанияT.B. Fruit из Украины занимает третью лидерскую позицию в рейтинге крупнейших производителей концентрированных соков в Европе. В ее состав входят семь заводов по переработке фруктов и овощей, четыре из них находятся в Украине, другие — в Польше и Молдове. Украинскому потребителю компания известна по сокам прямого отжима ТМ Galicia, а мир знает T.B. Fruit как мощного производителя концентрированных натуральных соков.
По информации пресс-службы, общая мощность перерабатывающих заводов T.B. Fruit составляет 1 млн тонн фруктов, овощей и ягод, а это, соответственно, почти 150 тыс. тонн концентрированного сока ежегодно. Как стало известно, в прошлом году из фруктов и ягод, переработанных на заводах компании, была сделана каждая 10-я бутылка сока в мире и каждая 4-я бутылка яблочного сока в США. В 2014 г. T.B. Fruit был крупнейшим экспортером яблочного концентрированного сока в США.
Из украинского сырья изготавливаются сотни торговых марок в мире. Концентрированные соки производства T.B. Fruit поставляются глобальным лидерам, таким как Nestle, PepsiCo, Coca-Cola, Refresco, Eckes-Granini. В Украине из концентрированного сока T.B. Fruit изготавливают соки для таких известных украинских брендов, как Sandora, «Садочок», «Сандорик», Rich, «Живчик» и др.
Основатель и владелец T.B. Fruit Тарас Барщовский сообщил, что к началу 2020 года география экспорта продукции компании (около 90%) насчитывает 40 стран мира, среди которых труднодоступные для украинского производителя рынки США, Европы, Японии, Израиля. А эти страны очень внимательно относятся к качеству сырья, поступающего к ним.
Сегодня T.B. Fruit — это вертикально интегрированная международная группа компания с замкнутым циклом производства и один из немногих украинских производителей, который уверенно себя чувствует на мировых рынках. В Украине мало кто знает, что именно T.B. Fruit, например, входит в тройку крупнейших в мире производителей яблочного пектина.
Кроме 7 заводов по переработке фруктов и овощей Группе компаний принадлежат транспортно-логистический, инжиниринговый и деревообрабатывающий бизнесы. В зависимости от сезона на предприятиях T.B. Fruit работают 2,5−3,5 тыс. человек.
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