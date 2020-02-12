- 14:47 Забрал деньги, угрожая ножом: в сеть выложили видео с наглым грабителем во Львове
- 14:40 «Динамо» — «Тобол» — 0:0: онлайн-видеотрансляция матча в Турции
- 14:30 Главой Одесской таможни станет чиновник времен Януковича
- 14:13 Хотели быть вместе на Валентинов день: на границе задержали украинца и девушку из Польши
- 14:10 "Я бы бросил все и ушел": бывший советник Зеленского высказался о работе президента
- 14:06 Жил в дорогом отеле за счет украинцев: экс-нардепа уличили в наглой афере
- 14:04 Каждая 10-я бутылка сока в мире сделана из фруктов и ягод, переработанных украинской компанией
- 13:58 «Толстая корова, жирная тварь»: Леся Никитюк взорвалась во время просмотра телевизора
- 13:54 15-летняя дочь Моники Беллуччи блеснула красотой в новом видео
- 13:44 Свитолина уверенной победой стартовала на турнире в Таиланде
- 13:38 Дали три года колонии: бывший главный тюремщик России застрелился в зале суда
- 13:37 Как правильно выбрать смеситель для кухни и ванной
Хотели быть вместе на Валентинов день: на границе задержали украинца и девушку из Польши (фото)
На украинско-польской границе пограничники задержали 20-летнего украинца и его 15-летнюю подругу из Польши, которые перешли границу вне пункта пропуска, решив вместе провести День святого Валентина в Украине.
Как сообщают в Госпогранслужбе Украины, родители несовершеннолетней девушки не одобряли ее дружбу с харьковчанином, работавшим в Польше. Поэтому парень предложил своей возлюбленной незаконно перейти границу — у девушек для поездки за рубеж не было необходимых документов.
В ГПСУ уточнили, что пара несколько дней планировала свой маршрут, чем привлекла внимание пограничников оперативных подразделений в Польше, которые и сообщили своим украинским коллегам о возможном правонарушении. Девушку передадут польским правоохранителям по соглашению о реадмиссии, а ее спутника ждет разбирательство.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Одессой правоохранители обнаружили парня и девушку, которых разыскивали в Киеве. 16-летние подростки, изменив внешность, тайком уехали из столицы, чтобы жить вместе.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Это и есть счастье": Галкин показал, как его дома радостно встречают Пугачева с двойняшками (трогательное видео)
Девушка звонит коллеге по работе и говорит шепотом: — Я сегодня на работу не приду... — Почему? — Муж потерял три тысячи гривен, ищет... — А ты тут при чем? — Так я на них стою...