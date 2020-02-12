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Происшествия

Хотели быть вместе на Валентинов день: на границе задержали украинца и девушку из Польши (фото)

14:13 12 февраля 2020 328
Пограничники и задержанные
Инф. «ФАКТОВ»

На украинско-польской границе пограничники задержали 20-летнего украинца и его 15-летнюю подругу из Польши, которые перешли границу вне пункта пропуска, решив вместе провести День святого Валентина в Украине.

Как сообщают в Госпогранслужбе Украины, родители несовершеннолетней девушки не одобряли ее дружбу с харьковчанином, работавшим в Польше. Поэтому парень предложил своей возлюбленной незаконно перейти границу — у девушек для поездки за рубеж не было необходимых документов.

В ГПСУ уточнили, что пара несколько дней планировала свой маршрут, чем привлекла внимание пограничников оперативных подразделений в Польше, которые и сообщили своим украинским коллегам о возможном правонарушении. Девушку передадут польским правоохранителям по соглашению о реадмиссии, а ее спутника ждет разбирательство.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», под Одессой правоохранители обнаружили парня и девушку, которых разыскивали в Киеве. 16-летние подростки, изменив внешность, тайком уехали из столицы, чтобы жить вместе.

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