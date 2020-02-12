Главой Одесской таможни станет чиновник времен Януковича

Украина

Подведены итоги конкурса на должность руководителя Одесской таможни. В течение 45 дней комиссия провела по три этапа отбора, которым предшествовало онлайн-тестирование на знание Основного закона Украины, сообщается на официальной странице в Facebook «Новая таможня». Из 58 кандидатов на должность руководителя Одесской таможни до финальных собеседований с председателем Гостаможслужбы дошли пять претендентов. Топ-5 финалистов формировали на основе рейтинговых баллов конкурсной комиссии. Согласно результатам собеседования, новым руководителем Одесской таможни должен стать Михаил Грибанов.

Впрочем, «новым лицом» в данном ведомстве назвать его никак нельзя. Он работал в таможенных органах еще в период президентства В. Януковича и был уволен в 2012 году после коррупционного скандала. В отношении директора предприятия, контролируемого Грибановым, был составлен протокол о нарушении таможенных правил в связи с тем, что в декларации не были указаны итальянские товары (колготки женские) на сумму около 200 тысяч долларов. По другим данным, коррупционный скандал возник из-за незаконного перемещения через госграницу электроники.

В Едином реестре судебных решений имеются сведения о том, что в 2018-м и 2019 годах Грибанов привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

В электронной декларации Грибанова как кандидата на указанную должность указаны корпоративные права на компанию «ДжиЭм консалтинг» в размере 500 тыс. гривен, а свою годовую зарплату (доход от предпринимательской деятельности) он указал в сумме 557 тыс. гривен. В активах Грибанова также перечислены: наличными 10 500 евро, 10 тысяч долларов, а доход от продажи иностранной валюты составил 1 722 500 гривен.

Проживает «новый таможенник» в доме, что в селе Лесники Киево-Святошинского района Киевской области, площадью 479 квадратных метров, которым владеет его жена Ирина. У него есть земельный участок площадью 1,241 тыс. квадратный метр в том же селе. Кроме того, он является совладельцем квартиры площадью 65 квадратных метров в оккупированной Евпатории. Михаил Грибанов владеет квартирой и в Киеве — 86 квадратных метров. У семьи два автомобиля: BMW 730LD 2017 года — у самого таможенника и Volkswagen Jetta — у его жены.

Напомним, ранее главный таможенник Украины сообщал о нападениях на руководителей Одесской таможни, считая причастными как контрабандистов, так и некоторые кадры в ведомстве, которым перекрыли «схемы».

«ФАКТЫ» также сообщали, что в связи с реформированием Государственной фискальной службы и официальным запуском Гостаможслужбы более 500 наиболее одиозных сотрудников таможни не будут переведены в новую структуру.

Фото: nabludatel.od.ua

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