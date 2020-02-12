Упрямый, как баран: названы самые строптивые знаки зодиака

Стиль жизни

О том, представители каких знаков зодиака считаются самыми упрямыми, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астролог Людмила Булгакова. Ранее астролог назвала самые успешные знаки зодиака.

— На первое место я бы поставила знак Овна, — говорит Людмила. — Его упрямство предопределено, прежде всего, характером. Слово Овен звучит красиво, но на самом деле за ним стоит… баран, а это животное, мягко говоря, упрямое. Овен — и, соответственно, те, кто родился под его знаком, будут стоять на своем, несмотря ни на что. Они упрутся «рожками», и никто не сможет сдвинуть их с места. Если кто-то попытается поставить перед Овном препятствие, он легко сметет его с пути — скорее всего, именно про представителей этого знака придумали поговорку «сила есть, ума не надо».

Представители знака Овна терпеть не могут, когда кто-то навязывает им мнение, которое не совпадает с их собственным. Они никогда его не примут и даже не станут прислушиваться к доводам, которые им будут приводить, — зачем, если они и так знают, как правильно. Из-за этого Овны часто нарушают не только договоренности с другими людьми, но и законы, что, кстати, не всегда сходит им с рук.

— Кто еще относится к упрямым людям?

- Те, кто родился под знаком Стрельца. Их упрямство предопределено страстью представителей знака к свободе — они не могут жить, считая, что кто-то сдерживает ее. Они милейшие люди — добрые, отзывчивые, щедрые, готовы снять с себя последнюю рубаху, чтобы поделиться с тем, кто нуждается в помощи. Вот только все эти замечательные качества Стрельцы проявляют ровно до той минуты, пока им не покажется, что кто-то хочет посягнуть на их свободу, ограничив ее. Тут уж они начнут бунтовать всерьез — и чем сильнее на них давить, тем отчаяннее они сопротивляются.

Представители этого знака очень не любят, когда что-то решают за них. Стрельцы никогда не покупают товары, реклама которых встречается им по телевидению или в интернете: они не хотят приобретать то, что, на их взгляд, им навязывают. Строптивость представители знака демонстрируют и в отношениях — они очень не любят, когда им указывают, как поступать, и активно противятся приказам и советам близких людей, хотя, если бы те ничего не сказали, сам Стрелец, скорее всего, поступил бы именно так. Протестуя против посягательств на их свободу, Стрельцы могут обнаружить нелучшие качества своего характера: не удивляйтесь если они будут кричать, ругаться площадной бранью. В общем, лучше даже не пытаться ограничить их свободу — как физическую, так и моральную.

— Кто находится на третьем месте рейтинга строптивых?

— Еще один огненный знак — Лев. Его представители мнят себя царственными особами, а им положено проявлять упрямство. Спорить со Львом и уж тем более навязывать ему свое мнение — пустая трата времени и сил. Даже если в глубине души представитель знака согласится со своим оппонентом, он никогда этого не покажет — не по-царски это как-то! — и будет по-прежнему гнуть свою линию. У Львов очень развит бунтарский дух, благодаря которому они все делают наперекор. И не потому, что считают, будто так правильно, а просто из чувства противоречия.

Впрочем, если вы не будете говорить, что ему делать, он не скажет вам, куда вы — уж извините за выражение — должны пойти. Напротив, будет относиться к вам с симпатией, особенно если вы всегда и во всем будете его слушать и идти у него на поводу. Нельзя сказать, что у Львов совсем не бывает рядом людей, к которым они прислушиваются, — такие, конечно же, есть, но их очень мало. Дело в том, что влиять на Львов могут только люди, авторитет которых непререкаем, а их можно сосчитать по пальцам.

— Наш следующий строптивец…

— …знак Скорпиона. В отличие от Льва, который является непокорным по самому факту своего рождения, этот знак демонстрирует упрямство из вредности. К тому же Скорпионы всегда уверены в своей правоте, которую они, в силу собственного эгоизма, тщательно холят и лелеют. И тут кто-то имеет наглость им противоречить? Это недопустимо! Представители знака будут сопротивляться из принципа, чтобы впредь никому не повадно было спорить с ними. Даже если Скорпиона припрут к стенке и на пальцах докажут, что он был не прав, он обвинит в случившемся вас: дескать, надо было правильно объяснять.

— Кто же завершает рейтинг?

— Знак Водолея, который является самым сумасбродным зодиакальным знаком. Если у тех знаков, о которых мы говорили выше, строптивость и непокорность были предопределены какими-то — возможно, не всегда уважаемыми — причинами, то Водолеи сопротивляются просто так. Они ведут себя в полном соответствии со словами Портоса из знаменитого мюзикла о мушкетерах: «Я дерусь просто потому, что я дерусь!»

К тому же Водолеи — большие оригиналы, которые не приемлют общий путь развития — они всегда выбирают собственную «тропинку». И неважно, что она заведет их, как говорится, не в ту степь, главное, что это будет ни на кого не похоже, что является главным для представителей знака. Им в конечном итоге неважно, каким будет результат, гораздо важнее для них, таких ярких и уникальных, выделиться из «серой массы». Грубо говоря, Водолеи всегда делают то, что взбредет им в голову, а это крайне редко приводит к положительному результату.

О том, какие знаки зодиака отличаются коварством, читайте здесь.

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