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Ищут свидетелей: скандал с ветераном АТО в маршрутке Днепра получил продолжение
В Днепре отстранили от работы водителя маршрутного такси № 136, который отказывал в льготном проезде участнику боевых действий на Донбассе, лишившемуся ноги.
Как сообщает «Радио Свобода», на автопредприятии проводится служебная проверка. «Мы разыскиваем того участника боевых действий и вступившуюся за него женщину. Ищем и других пассажиров, чтобы выяснить, с чего начался конфликт — на видео мы не видим начала, а только кульминацию конфликта», — заявил журналистам председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий. По его словам, с водителями маршруток Днепра проведут профилактическую беседу по перевозке пассажиров — участников боевых действий.
После инцидента в маршрутке ветераны провели в Днепре акцию и потребовали уволить водителя.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Умани Черкасской области наказали водителя, который отказал детям погибшего бойца ВСУ Дмитрия Пожарского в льготном проезде и выгнал из маршрутки. Мужчину привезли на кладбище и заставили извиняться возле могилы погибшего бойца.
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»