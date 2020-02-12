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Общество и люди

Ищут свидетелей: скандал с ветераном АТО в маршрутке Днепра получил продолжение

16:50 12 февраля 2020 36
Маршрутка
Инф. «ФАКТОВ»

В Днепре отстранили от работы водителя маршрутного такси № 136, который отказывал в льготном проезде участнику боевых действий на Донбассе, лишившемуся ноги.

Как сообщает «Радио Свобода», на автопредприятии проводится служебная проверка. «Мы разыскиваем того участника боевых действий и вступившуюся за него женщину. Ищем и других пассажиров, чтобы выяснить, с чего начался конфликт — на видео мы не видим начала, а только кульминацию конфликта», — заявил журналистам председатель профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий. По его словам, с водителями маршруток Днепра проведут профилактическую беседу по перевозке пассажиров — участников боевых действий.

После инцидента в маршрутке ветераны провели в Днепре акцию и потребовали уволить водителя.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Умани Черкасской области наказали водителя, который отказал детям погибшего бойца ВСУ Дмитрия Пожарского в льготном проезде и выгнал из маршрутки. Мужчину привезли на кладбище и заставили извиняться возле могилы погибшего бойца.

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