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"Маршрутчики — низшая форма жизни": сеть возмутила ситуация с участником АТО в маршрутке Днепра (видео)
В Днепре в маршрутном такси № 136 произошел очередной инцидент, когда водитель негативно отреагировал на пассажира с удостоверением участника боевых действий.
История началась с того, что в маршрутку вошел бывший участник АТО и показал удостоверение, дающее право на бесплатный проезд. Водитель отказал в проезде. Как выяснилось, вошедший мужчина — инвалид, у него нет одной ноги.
За военного эмоционально заступилась девушка, которая ехала в такси. Водитель по-хамски отреагировал на ее слова. В спор вступили и другие пассажиры. Ситуация в маршрутке практически дошла до драки.
Видео опубликовано на странице Реальный Левобережный в Facebook.
В соцсети появились разные комментарии на конфликт в такси, но большинство фолловеров считают, что в любой ситуации нужно быть людьми и помнить не только о деньгах, но и о людях, не обижая женщин и военных, которые дают этому маршрутчику работать на свободной территории, а не находиться в окопах.
Отметим, среди водителей есть и такие, кто с пониманием относится к льготным категориям граждан. Так, водитель маршрутки «Бердичев — Киев» отказался брать деньги с военного, севшего в автобус.
Напомним, в Украине ужесточены наказания за безосновательный отказ водителей в льготном проезде ряду категорий граждан, в том числе и участникам боевых действий. За отказ в перевозке льготников максимальная сумма штрафа составляет 850 гривен.
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