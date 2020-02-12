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Четвероногий патриот: сеть поразил пограничный пес, отвечающий на приветствие "Слава Украине!" (видео)
Пограничники Херсонского отряда, несущие службу на админгранице с оккупированным Крымом, показали своего четвероногого помощника. Служебный пес Лед обучен команде «Слава Украине» и сразу же реагирует на патриотичное приветствие.
В служебные обязанности Леда входит выявление запрещенных к провозу грузов. Пес отлично обучен и стал неотъемлемой частью дружной команды пограничников.
Пользователи соцсетей восхищаются умным псом.
Напомним, ранее в соцсетях обсуждали историю верного пса, брошенного владельцем, но упорно дожидавшегося хозяина в лесу. А фронтовые медики рассказали о своем неординарном случае: удалось вернуть к жизни раненую собаку, подорвавшуюся на мине и пришедшую за помощью на позиции украинских бойцов.
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