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Украина

Как добровольцам получить статус УБД: утвержден список документов

19:03 12 февраля 2020 79
статус убд
Инф. «ФАКТОВ»

Спустя два месяца после принятия закона о распространении статуса участника боевых действий на воинов добробатов дело сдвинулось с мертвой точки. Была утверждена процедура получения добровольцами удостоверения УБД. Глава Минветеранов Оксана Коляда опубликовала пошаговую инструкцию для тех, кто претендует на статус участников боевых действий.

От претендента потребуется собрать пакет документов: справку от СБУ, МВД, Минобороны о периоде выполнения боевых задач в зоне АТО, выписку из приказа Антитеррористического центра СБУ.

Если же собрать такие документы нет объективной возможности, тогда понадобятся показания свидетелей об участии лица в боевых действиях. «Показания не менее трех свидетелей со статусом „участник боевых действий“ или „лицо с инвалидностью вследствие войны“. Подпись на показаниях должна быть удостоверена нотариально», — уточнила министр.

Подавать документы следует непосредственно в Минветеранов (Киев, переулок Музейный, 12). Принести справки/показания можно лично или передать через командира добровольческого формирования. Все поданные документы рассмотрит комиссия, включающая представителей Минобороны, СБУ, МВД, добровольцев, волонтеров. Решение должно быть принято в течение месяца.

Напомним, уже после принятия закона о воинах добробатов в Киеве случился скандал с участницей добровольческого батальона. Ее не пустили на вокзале в зал для военных из-за отсутствия документа о присвоении статуса УБД.

Фото Військова частина А3955/Facebook

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