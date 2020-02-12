Политика

«Для меня это наука на будущее»: Арахамия оправдался за скандальное заявление о воде для Крыма

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия решил пояснить заявление о возможности восстановления водоснабжения в Крым, которое сделал во вторник, 11 февраля. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Давид Арахамия утверждает, что предположение о восстановлении водоснабжения в Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса озвучил ведущий, а глава фракции «Слуга народа» назвал это достаточным компромиссом и трижды повторил, что это его личная позиция.

Арахамия подчеркнул, что на вопрос о водоснабжении Крыма невозможно ответить за 30 секунд на ток-шоу.

«И пусть это будет для меня наукой на будущее», — сказал он, а также принес извинения гражданам Украины, переселенцам, крымчанам, которых могли оскорбить его слова.

Объяснения Арахамии вызвали бурную реакцию сети:

Ранее сообщалось, что высказывание Арахамии о водоснабжении Крыма прокомментировал новый глава Офиса президента Андрей Ермак.

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