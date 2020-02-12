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Ермак ответил на идею Арахамии возобновить поставки воды в Крым
Новый руководитель Офиса президента Андрей Ермак, который провел первый брифинг в новой должности, прокомментировал слова лидера фракции президентской партии «Слуга народа» Давида Арахамии, который считает возможным возобновить подачу воды в аннексированный Крым в обмен на уход России с Донбасса.
Так, отвечая на вопрос журналиста, который поинтересовался, на какие компромиссы на переговорах может пойти Украина, упомянув, в частности, слова Арахамии, Ермак ответил, что лично этого заявления по телевидению не слышал, но прочел о нем позже. «Надеюсь, что сегодня увижу Давида и спрошу, что он имел в виду. Это вчера было личное мнение Арахамии», — сказал он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», указ о увольнении руководителя Офиса президента и назначении на этот пост Андрея Ермака Владимир Зеленский подписал 11 февраля 2020 года.
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