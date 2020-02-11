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Украина

Арахамия допустил, что Украина может дать воду в Крым: в сети ему жестко ответили

23:10 11 февраля 2020 168
Северо-Крымский канал
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на то, что нынешний постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич опроверг возможность водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу до деоккупации полуострова, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что возможен компромисс в этом вопросе.

По его личному мнению, которое нардеп озвучил в эфире «Прямого» канала, подача воды в Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса может быть.

«Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу — моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины», — отметил Арахамия.

В сети резко раскритиковали личную позицию главы президентской фракции. Пользователи считают, что это не компромисс, а зрада и государственная измена.

Ранее «ФАКТЫ» писали о критической ситуации с водоснабжением оккупированного Крыма. В Симферополе питьевой воды осталось максимум на три месяца. А с наступлением тепла, ситуация усугубится.

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