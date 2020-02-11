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Арахамия допустил, что Украина может дать воду в Крым: в сети ему жестко ответили
Несмотря на то, что нынешний постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич опроверг возможность водоснабжения Крыма по Северо-Крымскому каналу до деоккупации полуострова, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что возможен компромисс в этом вопросе.
По его личному мнению, которое нардеп озвучил в эфире «Прямого» канала, подача воды в Крым в обмен на вывод российских войск с Донбасса может быть.
«Если дать воду в Крым, то будем иметь большое преимущество в переговорах по Донбассу — моя личная позиция, я буду считать это достаточным компромиссом. Я на такое бы пошел, потому что в Крыму водой будут пользоваться граждане Украины», — отметил Арахамия.
В сети резко раскритиковали личную позицию главы президентской фракции. Пользователи считают, что это не компромисс, а зрада и государственная измена.
Ранее «ФАКТЫ» писали о критической ситуации с водоснабжением оккупированного Крыма. В Симферополе питьевой воды осталось максимум на три месяца. А с наступлением тепла, ситуация усугубится.
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».