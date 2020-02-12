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Украина

Знаменитый украинский рекордсмен просит Зеленского помочь ему покинуть Крым

19:27 12 февраля 2020 227
софяник
Инф. «ФАКТОВ»

Знаменитый пловец-марафонец Олег Софяник, чье имя внесено в Книгу рекордов Украины, просит помочь ему выбраться из оккупированного Крыма. Софяник живет в Севастополе, но периодически выезжает в Херсонскую область. Пловец боится, что после очередной поездки окажется в застенках ФСБ.

Боится Софяник не без оснований. Осенью 2019 года российские силовики уже задерживали его на админгранице с Крымом. Свои действия россияне не комментировали. Кроме того, квартирой Софяника интересовалось ФСБ, а на днях спортсмена вызвали в психиатрическую больницу Севастополя и пригрозили пожизненной принудительной госпитализацией.

Спортсмен написал письмо президенту Владимиру Зеленскому и просит помочь выехать на подконтрольную Украине территорию.

«На административной границе могут наркотики подбросить и оружие. Меня постоянно проверяют на админгранице: по нескольку часов держат меня, я у них в списках неблагонадежных, в базе данных ФСБ… Я хотел бы, чтобы Украина защитила меня как своего гражданина, чтобы я мог выехать наконец-то из этой зоны», — рассказал Софяник в комментарии «Крым.Реалии».

Напомним, в 2015 году Софяник преодолел вплавь 25 километров. Свой заплыв в Эгейском море марафонец посвятил жертвам депортации крымских татар.

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