Происшествия

Ждал помощи три дня: в Киеве благодаря прохожим спасли тяжело травмированного мужчину (фото)

В Киеве мужчина три дня дожидался помощи, провалившись в коллектор, куда впадает речка Лыбедь. На третий день пострадавшего заметили случайные прохожие и вызвали спасателей.

На место ЧП — в район улицы Борщаговской, 10, прибыла команда КАРС «Киевской службы спасения». Мужчину извлекли из западни и передали врачам скорой помощи.

По предварительным данным, мужчина упал со склона, с железнодорожной насыпи. Попав в бетонную ловушку, пострадавший уже не мог выбраться оттуда самостоятельно.

Напомним, ранее в Виннице подростки спасли мужчину, упавшего в водоем и не могущего выбраться на берег. А в Кривом Роге спасатели пришли на помощь ребенку, застрявшему в оконной решетке.

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